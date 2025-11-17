Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı için yürüttüğü 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sürecinde tercih dönemi resmen başladı. Adayların elektronik ortamda yapacağı tercihler için takvim, başvuru yöntemi ve atama tarihleri netleşti. Tercih ekranının açılmasıyla birlikte, başvuru adımları, gerekli puan koşulları ve atama sürecinin işleyişi en çok araştırılan konular haline geldi.

2025 sözleşmeli öğretmenlik tercih sürecinin başlamasıyla beraber adayların gözü MEB’in yayımladığı tercih ekranı ve atama takvimine çevrildi. Sözlü sınav sonuçlarının kesinleşmesinin ardından tercih aşamasına geçen öğretmen adayları, işlemleri nasıl yapacaklarını ve atama sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH EKRANI!

15 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercih dönemi 17 Kasım itibarıyla başladı. MEB tarafından daha önce yayımlanan tercih ve atama kılavuzuna göre adaylar, kendi puan sıralamalarını görüntüleyebiliyor ve tercih ekranı üzerinden işlem yapabiliyor. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan tüm adaylar tercih hakkına sahip olurken başvurular tamamen elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

Tercihler, e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak MEBBİS üzerinden yapılacak ve adayların herhangi bir kuruma giderek onay almasına gerek olmayacak. Süreç yalnızca çevrim içi gerçekleşirken başvuruların 21 Kasım saat 16.00’ya kadar tamamlanması gerekiyor.

15 bin sözleşmeli öğretmen tercih ekranı!

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri, yalnızca e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak elektronik ortamda yapılabiliyor. Adaylar, MEB’in ilgili sayfasına yönlendirilerek tercih ekranına ulaşırken en fazla 40 eğitim kurumunu seçebiliyor. Sistem, adayın sözlü sınav başarı puanı ile KPSS puanının yüzde 50’sini dikkate alarak oluşturulan sıralamayı otomatik olarak gösterecek.

Tercihlerin çevrim içi alınması nedeniyle adayların il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmesi gerekmiyor. Tüm onay işlemleri dijital olarak tamamlanıyor.

15 bin sözleşmeli öğretmen tercih ekranı! Nasıl ve nereden yapılır?

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacak. Ataması yapılan adaylar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla göreve başlayacak.

2025 yılı sonrası sözleşmeli öğretmen alımlarının Milli Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Bu nedenle 2025 ataması, mevcut sistemle yapılacak son geniş kapsamlı alım olarak değerlendiriliyor. Adaylar, atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe kadar tercih ekranında belirledikleri seçeneklere göre yerleştirme sürecinin tamamlanmasını bekleyecek.

İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası