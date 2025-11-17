İngiltere’nin Marlborough kentindeki bir okulda fizik öğretmeni olarak görev yapan John Wright, yarıyıl tatilinde Malezya’daki kardeş okula yapılan gezi sırasında 'uygunsuz davranışlarda' bulunduğu iddiaları üzerine görevden alınmıştı. Bu karara itiraz eden 54 yaşındaki adam, kendini kanıtlayamaması üzerine evinde intihar etti. Olaya ilişkin soruşturma sürerken Wright'ın çalıştığı okuldan resmi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere’deki Marlborough Koleji’nde fizik öğretmeni olarak çalışan John Wright, geçtiğimiz yarıyıl tatilinde öğrencileriyle birlikte Malezya’daki kardeş okula bir ziyaret gerçekleştirmiş, bu sırada 'uygunsuz davranışlarda bulunduğu' iddiasıyla görevden alınmıştı.

KENDİSİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ

Dailymail’in haberine göre adam bu karara itiraz etmiş, ancak sonuç değişmeyince 3 Kasım akşamı evinde kendisini asarak intihar etmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, adamın ölüm nedeni boğulma olarak bildirildi. Wiltshire Polis Sözcüsü olayı, 'ani bir ölüm' olarak nitelendirdi.

"UYGUNSUZ YORUMLAR YAPTIĞI İÇİN KOVULDU"

Daily Mail'e konuşan bir kişi, "John'un neden kovulduğunu tam olarak bilmiyoruz, ancak bu onu gerçekten derinden etkiledi. Uygunsuz yorumlar yaptığı için kovulduğunu duyduk, ancak bana bunların çoğunun zararsız olduğu söylendi." ifadelerinde bulundu. Bir aile dostları ise, "John'a yapılan muamele çok çirkindi" şeklinde konuştu.

Marlborough Koleji'nden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İngiliz kraliyet ailesinden Kate Middleton’un da mezun olduğu bu kurum, oldukça prestijli bir yatılı okuldur. Marlborough Koleji, özellikle güçlü akademik programları, geniş kampüsü çeşitli sanat aktiviteleriyle tanınır.



