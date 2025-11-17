Fransa’da beş haftalık bir bebeğin anne ve babasının kavga etmesi sonucu baba evi terk ederken annesi de küçük bebeği küvette boğarak öldürdü. Olayın ardından kaçan anne, bir saat içinde yakalanarak tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kan donduran olay, Fransa’nın 12.000 nüfuslu Bayeux kasabasında yaşandı. 31 yaşındaki bir anne ile eşi henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

BEBEĞİ KÜVETTE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın giderek büyümesi üzerine adamın evi terk ettiği, kadının ise intikam almak için beş haftalık bebeğini küvette boğarak öldürdüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yenidoğan bebeğin cansız bedenini küvette buldu. Olayın ardından kaçan anne ise bir saat içinde yakalandı. Suçunu itiraf eden kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EŞİNE MESAJ ATMIŞ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında açıklamalarda bulunan Savcı Joël Garrigue, olayı şu sözlerle anlattı:

"Tartışmanın ardından baba sakinleşmek için dışarı çıktı. İşte o zaman çocuğunu öldürdü. Daha sonra oradan ayrıldı ve eşine ne yaptığını anlatan bir mesaj gönderdi."

Yaklaşık 12.000 kişinin yaşadığı kasabanın belediye başkan yardımcısı Arnaud Tanquerel, yaşanan trajik olayın ardından "Herkes şokta. Burada ayda sadece birkaç doğum oluyor." ifadelerinde bulundu.

