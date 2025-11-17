Vietnam'da bir yolcu otobüsünün heyelana kapılması sonucu araçtaki 6 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışlar ülkede toprak kaymasına neden oldu. Dün akşam saatlerinde ülkenin orta kesiminde bir otobüs heyelana kapıldı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Yetkililer, 32 kişinin bulunduğu otobüsteki 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yetkililer, otobüste mahsur kalan iki yolcuyu arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

ZEYNEP ERDİVANLI

