Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, milli arayı ülkesinde geçirdi. Yıldız golcünün ülkesinden Okan Buruk'u arayarak tepki çeken bir talepte bulunduğu öne sürülürken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasıyla ilgili yönetimin kararını vermeye çok yakın olduğu konuşuluyor.

Yaşadığı ağır sakatlık sonrası beklenen formunu yakalayamayan Mauro Icardi, milli arada ülkesi Arjantin'e gitti. Yıldız golcünün Arjantin'den Okan Buruk'u arayarak yeni bir talepte bulunmasının ise tepkiyle karşılandığı iddia edildi.

İSTEĞİ TEPKİ ÇEKTİ

Sözcü'de yer alan habere göre Okan Buruk'u arayan Mauro Icardi, ekstra izin istedi. Arjantinli yıldızın bu talebi tepki çekti. Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız golcünün takımda bir geleceği kalmadığı konuşulurken, yönetimde deneyimli futbolcuyla yola devam etmeme fikrinin ağırlık kazanmaya başladığı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Icardi, Galatasaray formasıyla toplam 102 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 67 gol ve 22 asistlik performans gösterdi. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Icardi'nin Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

