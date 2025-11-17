Türkiye'nin Bulgaristan galibiyetiyle play-off’u garantilemesinin ardından gözler, Dünya Kupası yolunda karşılaşabileceği takımlara çevrildi. Torbalar şekillendi ve millilerin play-off ihtimalleri netleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gruptaki yerini matematiksel olarak garantileyen Türkiye, mart ayında oynanacak play-off maçlarına hazırlanıyor. İspanya'nın liderliği bırakmaması nedeniyle turnuvaya doğrudan gitme şansını kaybeden milliler, Dünya Kupası bileti için kritik bir yolculuğa çıkacak. Play-off sisteminin ve torbaların açıklanmasıyla birlikte Türkiye’nin muhtemel rakipleri de kesinleşmiş durumda.

TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Türkiye’nin play-off etabındaki rakipleri, UEFA’nın açıkladığı torba düzenine göre 4ç torbadan gelecek. Son maçların eksiklikleri göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin muhtemel rakipleri şu şekilde:

Kuzey Makedonya

Galler

İsveç

Romanya

Kuzey İrlanda

Son maçların sonuçları netleştiğinde muhtemel rakipler güncellenebilir.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI PLAY-OFF'A KAÇINCI TORBADAN KATILACAK?

Türkiye, topladığı puan ve genel sıralamayla 1. torbada yer almayı başardı. Bu, Türkiye’ye play-off yarı final maçını kendi sahasında oynama avantajı sağlayacak. 1. torbada Türkiye’nin yanı sıra Avrupa futbolunda ağırlığı bulunan İtalya, Ukrayna ve Polonya bulunuyor.

2. Torba: Macaristan, İskoçya, Çekya, Slovakya

3. Torba: Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek

4. Torba: Galler, İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NASIL OYNANACAK?

Play-off turunda toplam 16 takım yer alacak. Bu ekiplerin 12’si gruplarını ikinci sırada bitiren takımlar, 4’ü ise UEFA Uluslar Ligi üzerinden gelecek takımlardan oluşuyor. Yarı final maçları tek maç üzerinden oynanacak ve seri başı takımlar kendi sahasında mücadele edecek. Türkiye de bu avantajı kullanacak ülkeler arasında.

Yarı finali kazanan takımlar finalde karşı karşıya gelecek. Final maçı da yine tek maç üzerinden oynanacak ve ev sahibi kura ile belirlenecek. Finali kazanan ülkeler 2026 FIFA Dünya Kupası bileti alacak.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Play-off yarı final ve final mücadeleleri mart 2026’da oynanacak.

