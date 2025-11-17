İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında ortaya atılan "Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa’dan uçaklarla Türkiye’ye gönderiliyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Merkezden yapılan açıklamada, "Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iadesi, mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddianın tamamen dezenformasyon olduğu belirtildi.

"SUÇ KAYDI BULUNAN YABANCILARIN TÜRKİYE'YE İADESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik herhangi bir uygulaması yoktur. Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iadesi, mümkün değildir. Türkiye yalnızca kendi vatandaşlarına ilişkin işlemleri, uluslararası hukuk çerçevesinde ve gerekli inceleme-itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra bireysel düzeyde yürütmektedir. Üçüncü ülke vatandaşlarının toplu veya bireysel şekilde Türkiye'ye gönderilmesi söz konusu değildir.

Söz konusu dezenformasyon içerikli paylaşımlar hakkında, ilgili kurum tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun, resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması, kaynağı belirsiz bu tür dezenformasyonlara itibar etmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ABDULLAH AYDEMİR

