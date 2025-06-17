İsrail-İran savaşından sonra... Demirtaş'tan dikkat çeken sözler: Hızlı ve cesur olmalıyız

Selahattin Demirtaş, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar üzerinden ülke içindeki birlik ve barışın daha hızlı sağlanması için birkaç maddelik çağrı yaptı. Demirtaş, PKK'nın silahsızlanma sürecinin tamamlanmasını dile getirip dış politika hattının belirlenmesi için Cumhurbaşkanı önderliğinde parti genel başkanlarının bir araya gelmesinin yararlı olacağını söyledi.

HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İsrail ile İran arasındaki şiddetli çatışmalar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Hamaset değil cesaret zamanıdır" diyen Demirtaş, bölgedeki tehlikeye şu sözlerle dikkat çekti:

"İran rejimi uzun yıllardır demokrasi ve insan haklarına tümden kapalı kalmakla, öncelikle kendi yurttaşlarına büyük haksızlık yapıyor. Ancak hiçbir gerekçe, emperyal müdahaleye haklılık kazandırmaz. İran'a yönelik askeri operasyonun durmasını ve müzakere masasına dönülmesini esas almamız gerekir. Fakat görünen o ki, Ortadoğu'ya emperyal müdahaleler, kendilerince sonuç alıncaya kadar durmayacak. Bizim, bölgesel barışı ilkesel olarak savunma ve bunun için yoğun çaba harcamanın yanı sıra, içeride de birliği ve barışı sağlamakta daha hızlı ve cesur hareket etmemiz gerekir"

Değerlendirmelerini maddeleyen Demirtaş, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"86 MİLYONLUK HALK ORDUSUNA DÖNÜŞECEĞİZ"

"Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat çağrısı ve PKK'nin fesih kararıyla birlikte silahsızlanma sürecinin herhangi bir tıkanmaya ya da provokasyona yer vermeden, olabilecek en hızlı şekilde tamamlanması için tüm tarafların en yüksek düzeyde çaba, cesaret ve feraset gösterebilmesi gerekir.

Böyle bir dönemde hiç kimse küçük hesaplar yaparak maceracı, riskli ve sonu felaketle sonuçlanacak hamleleri aklından bile geçirmemelidir.

Unutulmamalıdır ki, emperyalizm bin kazanmadan kimseye bir vermez. Bizler Türkiye toplumu olarak bu dönemde bir ve beraber olacağız; olası risklere, saldınlara, provokasyonlara karşı gerektiğinde Edirne'den Hakkari'ye kadar 86 milyonluk bir halk ordusuna dönüşeceğiz; ortak vatanımızı canımız pahasına savunacağız.

"SORUNLARIMIZI KARDEŞLİK RUHUYLA ÇÖZECEĞİZ"

Kendi iç sorunlarımızı da kendi aramızda, karşılıklı güven çerçevesinde ve kardeşlik ruhuyla çözeceğiz. Bunun dışındaki her arayış sadece felaket getirir. Bu konuda ezberci, öfkeli, intikamcı ve kindar hiçbir yaklaşıma prim vermeyecek, cesur ve samimi olacağız.

TÜM PARTİLER BİR ARAYA GELSİN

Orta Doğu yangınının kısa sürede sönmeyeceğini öngörerek kısa, orta ve uzun vadeli bir iç ve dış ortak politika hattının belirlenmesi ve her siyasi grubun bu hattı gönül rahatlığıyla savunabilmesi için Cumhurbaşkanı'nın davetiyle, TBMM'de tüm siyasi parti genel başkanlarıyla bir çalışma toplantısının en kısa zamanda yapılması yararlı olacaktır.

Madem soyadımız Türkiye'dir, o halde herkesi soyadımız etrafında birleşmeye ve bunun için sorumluluk almaya davet ediyorum.

Bu kasırga bir gün elbette dinecek ve bizler bu toprakların kadim halkları olarak burada, bir arada, eşitçe ve özgürce yaşayacağız"

