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Oylamanın ortasında ABD'li Senatör Warren yere kapaklandı! Ezeli rakibinden şaşırtan hamle geldi

Kaynak: Dış Haberler
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ABD Senatosu, Ted Cruz, Sağlık Sorunları, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Senatosu’nda canlı yayında şok anlar yaşandı! İsrail oylaması sürerken Senatör Elizabeth Warren yere kapaklandı, ilk yardıma koşan isim ise yıllardır karşı karşıya geldiği Ted Cruz oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Demokrat Senatör Elizabeth Warren, canlı yayında dengesini kaybederek yere düştü. O sırada oturum devam ederken yaşanan olayda, Warren’a yardım etmek için ilk koşan isim Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz oldu.
Massachusetts Senatörü Warren, İsrail’e silah satışını durdurmayı hedefleyen önergenin oylaması sırasında Senato salonunda masaya yaslandığı sırada dengesini kaybetti. C-SPAN kameraları, 76 yaşındaki senatörün düşüş anını canlı olarak yayınladı.
Oylamanın ortasında ABD'li Senatör Warren yere kapaklandı! Beklenmedik isimden yardım geldi - 1. Resim

"CRUZ, WARREN'I KOLUNDAN TUTUP KALDIRDI"

Olayın hemen ardından, Senato'daki pek çok isim yardıma koşarken en dikkat çeken figür, sık sık karşı karşıya geldikleri bilinen Senatör Ted Cruz oldu. Cruz’un, Warren’ı kolundan tutarak ayağa kaldırdığı anlar kameralara yansıdı.
 
Maine Senatörü Susan Collins de yardıma koşan isimler arasında yer aldı.

OTURUM DEVAM ETTİ, ÖNERGE REDDEDİLDİ

Warren’ın sağlık durumuna dair resmi bir açıklama yapılmazken, düşüş sonrası Senato oturumu kesintiye uğramadan devam etti.
 
Oylamaya sunulan ve Senatör Bernie Sanders tarafından sunulan önerge, ABD'nin İsrail'e silah satışını durdurmasını talep ediyordu. Warren’ın da destek verdiği önerge, 27 Demokrat senatörün “evet” oyuna karşın reddedildi.
Kaynak: Dış Haberler

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