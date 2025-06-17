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Almanya'dan İran'a 'savaş' tehdidi: Tek başına yapamaz, nükleeri tamamen yok edilmeli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Almanya&#039;dan İran&#039;a &#039;savaş&#039; tehdidi: Tek başına yapamaz, nükleeri tamamen yok edilmeli
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya Şansölyesi Merz, İran'ın nükleer programının tamamen yok edilmesi gerektiğini, İsrail'in bunu tek başına yapamayacağını belirterek, savaşa girme sinyali verdi.

II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan Holokost (Yahudi Soykırımı) nedeniyle Filistin'deki soykırıma sessiz kalan Almanya, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına arka çıkmaya başladı. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İran'ın nükleer programını tamamen yok etmekle tehdit etti.

İSRAİL HEPMİZ İÇİN KİRLİ BİR İŞ YAPIYOR

Kanada'da devam eden G7 Liderler zirvesinde konuşan Alman Şansölyesi Friedrich Merz (CDU), İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını övdü. Merz, "Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş, Sadece İsrail ordusuna ve İsrail hükümetinin bunu yapma cesaretine en büyük saygıyı duyduğumu söyleyebilirim " dedi.

İRAN GERİ ADIM ATMAZSA YOK EDİLMESİ GÜNDEMDE

İran'a karşı savaşa girme sinyali de veren Merz, "Bu rejim dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. İran geri adım atmazsa, nükleer programının tamamen yok edilmesi gündemde. İsrail, İran'ın nükleer programını tek başına yok edemez." diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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