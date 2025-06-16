Esad rejiminin sağ koluydu, Almanya’da ömür boyu hapse mahkum edildi

Suriye’de muhaliflere yönelik işkence, cinayet ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yargılanan Alaa M., Almanya’nın Frankfurt kentinde görülen davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya’nın Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi, Suriye’de Beşşar Esad rejimi döneminde cezaevlerinde muhaliflere işkence yaptığı suçlamasıyla yargılanan Suriye uyruklu doktor Alaa M.’yi, insanlığa karşı suç, işkence ve cinayet dahil çeşitli suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

İŞKENCE VE CİNAYET SUÇLARI SABİT BULUNDU

Mahkeme kararında, 2011–2012 yıllarında Humus ve Şam’daki askeri hastaneler ile istihbarat merkezlerinde görev yapan Alaa M.’nin, gözaltındaki kişilere yönelik çok sayıda ağır insan hakları ihlali gerçekleştirdiği sabit bulundu. Sanığın, mahkumların kırık uzuvlarını tekmelemek, cinsel organlarına alkol döküp yakmak, anestezisiz ameliyat yapmak ve ölümcül enjeksiyonlar yapmak gibi eylemleri mahkemece belgelenmiş kabul edildi.

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2015'TE ALMANYA'YA GELDİ, MAĞDURLAR TARAFINDAN TANINDI

2015 yılında Almanya’ya gelerek gerekli tıbbi lisansı aldıktan sonra çeşitli hastanelerde çalışmaya başlayan Alaa M., 2020’de Almanya’ya sığınan Suriyeli mağdurlar tarafından tanındı. Önce bir televizyon belgeselinde teşhis edilen M., daha sonra çalıştığı klinikte de kimlik doğrulamasıyla ihbar edildi. Haziran 2020’de gözaltına alındı ve 2022’de başlayan dava 3,5 yıl sürdü.

ALMANYA'DA CEZA ALAN İKİNCİ ESAD REJİMİ GÖREVLİSİ

Alaa M., Almanya’da insanlığa karşı suçlar nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ikinci Esad rejimi mensubu oldu. İlki, Suriye istihbaratında görev yapan ve 2014’te Almanya’ya gelen Enver Raslan idi. Raslan, 2022’de cinayet, işkence ve tecavüz suçlarından müebbet hapse mahkûm edilmişti. Onunla birlikte yargılanan Eyad el Garib ise 4,5 yıl ceza almıştı.

SURİYE'DEKİ ÖLÜMLERLE İLGİLİ ÇARPICI VERİ

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 100 binden fazla kişinin Esad rejiminin hapishanelerinde işkence veya kötü koşullar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ ALMANYA'DA KRİZ MASASINA TAŞINDI

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası, Almanya Federal Güvenlik Kabinesi Başbakan Friedrich Merz başkanlığında acil toplantıya çağrıldı. Toplantıda, Almanya’daki Yahudi kurumlarının korunmasına yönelik güvenlik önlemlerinin artırılması kararlaştırıldı.

NETANYAHU, MERZ'İ SALDIRILAR ÖNCESİ BİLGİLENDİRDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılar başlamadan kısa süre önce Almanya Başbakanı Merz’i telefonla arayarak askeri eylemler hakkında bilgi verdi. Alman Der Spiegel dergisine göre görüşme Almanya saatiyle 02.30’da gerçekleşti.

MERKEL: HER İKİ TARAFI DA İTİDALE ÇAĞIRIYORUZ

Açıklamada, Merz’in “İsrail’in kendini savunma hakkını tanıyoruz. Ancak tarafları, tüm bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi. Almanya’nın Fransa, İngiltere ve ABD ile koordinasyon içinde olduğu bildirildi.

STARMER, MACRON VE MERZ TELEFON DİPLOMASİSİNDE

Almanya Başbakanı Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını ve bölgesel güvenlik risklerini değerlendirdi. Üç ülke liderinin “yakın temas içinde kalma” kararı aldığı bildirildi.