Esad’dan ölüm emri! ABD’li gazeteci Tice için kanlı talimat ortaya çıktı

BBC’ye göre, eski Suriyeli general Bessam El-Hasan, ABD’li yetkililere Beşar Esad’ın ABD’li gazeteci Austin Tice’ın öldürülmesini emrettiğini söyledi.

Suriye'de 2012 yılında kaybolan ABD’li serbest gazeteci Austin Tice hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. BBC’nin haberine göre, devrik Esad rejiminin eski komutanlarından Tümgeneral Bessam El-Hasan, Esad’ın doğrudan öldürülme talimatı verdiğini ABD'li yetkililere aktardı.

"ÜÇ KEZ GÖRÜŞTÜ, TALİMATI SÖYLEDİ"

BBC’ye konuşan kaynaklara göre, Hasan bu yıl Lübnan’da FBI ve CIA görevlileriyle en az üç kez bir araya geldi. Görüşmelerde, Esad’ın Tice’ın öldürülmesini istediğini söylediği öne sürüldü.

Bazı kaynaklar, Hasan’ın bu kararı durdurmaya çalıştığını ancak sonucun değişmediğini belirtti. Tice’ın cenazesine ait olabileceği düşünülen bazı konumların da ABD’li yetkililerle paylaşıldığı bildirildi.

BAZI İSTİHBARATÇILAR KUŞKUYLA YAKLAŞTI

Haberde, bazı istihbarat yetkililerinin bu açıklamalara şüpheyle yaklaştığı ve “Esad’ın doğrudan böyle bir emir vermesi ihtimalinin düşük olduğu” yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.

TİCE HALA KAYIP, ANNESİ UMUTLU

Gazeteci Austin Tice, 14 Ağustos 2012’de Şam yakınlarında kaçırılmış, kısa bir süre sonra gözleri bağlı şekilde videoya alınmıştı. O günden bu yana sorumluluğu üstlenen herhangi bir grup ortaya çıkmadı.

Tice’ın annesi Debra Tice, BBC’ye yaptığı açıklamada oğlunun hala hayatta olduğuna inandığını belirterek, Hasan’la görüşmek için Beyrut’taki ABD Büyükelçiliği’ne başvurduğunu ancak görüşmenin gerçekleşmediğini ifade etti.