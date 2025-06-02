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Esad rejimi saklamış! ABD’li gazeteci Austin Tice’ın akıbeti 12 yıl sonra ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Esad rejimi saklamış! ABD’li gazeteci Austin Tice’ın akıbeti 12 yıl sonra ortaya çıktı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2012 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da gizemli şekilde kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın, Beşar Esad rejimi tarafından tutuklandığı belgelendi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ulaştığı gizli istihbarat dosyalarına göre, Tice’ın yıllarca rejime bağlı bir gözaltı merkezinde tutulduğu ve bu durumun 12 yıl boyunca sistematik şekilde gizlendiği ortaya çıktı. Kaybolduğu günden bu yana akıbeti bilinmeyen gazetecinin, Esad yönetiminin pazarlık kozu olarak kullanmayı planladığı da iddia edildi.

Suriye’de 2012 yılında kaybolan ABD’li gazeteci Austin Tice’ın, Beşar Esad rejimi tarafından tutuklandığı ortaya çıktı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Suriye istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Tice’ın Şam’da paramiliter güçlerce gözaltına alındığını ve tutukluluğunun, "çok gizli" ibareli belgelerle doğrulandığını bildirdi.

Tice, 2012'nin Ağustos ayında 31. yaş gününden sadece birkaç gün sonra Şam'da ortadan kaybolmuştu. Esad rejiminin devrilmesinden sonra ortaya çıkan gizli belgeler, gazetecinin gözaltında tutulduğunu net şekilde ortaya koyuyor. Dosyada yer alan bilgilere göre, Tice en az iki kez sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördü ve 2013'e kadar Şam’da tutuldu.

"ABD İLE PAZARLIK KOZU OLARAK TUTULDU"

Suriye istihbaratının üst düzey bir yetkilisi, Tice’ın rejimin elinde diplomatik koz olarak tutulduğunu belirtti. Esad yanlısı bir örgüt üyesi ise, "rejim Austin’in değerinin farkındaydı" dedi.

HÜCREDEN KAÇTI AMA YAKALANDI

BBC’nin ulaştığı başka bir bilgiye göre Tice, tutulduğu hücrenin camından kaçarak kısa süreliğine kurtulmayı başardı. Ancak kısa sürede tekrar yakalandı ve Esad rejiminin istihbarat görevlileri tarafından en az iki kez sorgulandı.

HALA KAYIP

Esad rejiminin Aralık 2024’te devrilmesinin ardından hapishaneler boşaltılsa da Tice’ın akıbeti hâlâ bilinmiyor. ABD Başkanı Joe Biden, gazetecinin hayatta olduğuna inandığını açıklarken, annesi Debra Tice de güvenilir bir kaynaktan oğlunun iyi olduğuna dair bilgi aldığını söylemişti.

Ancak bugüne kadar gazeteciden herhangi bir iz bulunamadı. Uluslararası basın camiası, Austin Tice için yeniden seferber oldu. Gazetecilerin güvenliği ve ifade özgürlüğü konularında Tice’ın dosyası uluslararası sembol davalardan biri haline geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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