Esad düştü, Mossad harekete geçti! Eli Cohen Operasyonu'nun sırrını Türkiye Today ortaya çıkardı

Suriye’de yıllardır süren iç savaşın ardından rejimin çökmesiyle birlikte İsrail, 1965’te Şam’da idam edilen ünlü casusu Eli Cohen’e ait arşivi ele geçirdi. Türkiye Today’e konuşan Suriyeli kaynak, Mossad’ın belgeleri Esad rejiminin çöküşünden yalnızca saatler sonra topladığını açıkladı.

İsrail, 1965’te Suriye’de idam edilen Mossad ajanı Eli Cohen’e ait belgeleri, Esad rejiminin çöküşünden yalnızca saatler sonra ele geçirdi. İsrail istihbaratının gerçekleştirdiği gizli operasyonun detayları ilk kez Türkiye Today'e konuşan Suriyeli bir kaynak tarafından açıklandı.

"OPERASYON ESAD SONRASI SAATLER İÇİNDE YAPILDI"

Türkiye Today’e konuşan Suriye hükümetine yakın bir kaynak, İsrail’in Şam’da gerçekleştirdiği Eli Cohen operasyonunun, Esad rejiminin düşmesinden birkaç saat sonra tamamlandığını söyledi.

Kaynak, “Operasyon Esad rejiminin düşmesinden birkaç saat sonra tamamlandı. İsrail, Cohen’in belgelerinin yerini rejim yetkililerinden öğrenmişti. İsrail’in rejimin çöküşünün ilk saatlerinde orduya ait depoların çoğunu nasıl bombaladığına hepimiz şahit olduk; bazıları silahların ve depoların yerlerini temin etmişti. Sanırım Cohen belgelerinin açıklanmasındaki gecikme, hala kalıntılarını arıyor olmalarından kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Eli Cohen

"YENİ SURİYE YÖNETİMİNİN BU OLAYLA İLGİSİ YOK"

Suriyeli kaynak, yeni kurulan Suriye hükümetinin operasyona dair herhangi bir rolü olduğuna dair söylentileri kesin bir dille reddederek, “Yeni Suriye hükümetinin bu olayla hiçbir ilgisi yoktur, zira operasyon ülkenin kontrolünü ele geçirmeden önce gerçekleşmiştir” dedi. Kaynak ayrıca, operasyonun duyurulmasının gecikmesinin, sahada görev yapan İsrail istihbarat birimlerinin güvenliğiyle ilgili olabileceğini de belirtti.

MOSSAD: COHEN ARŞİVİ KURTARILDI

İsrail Başbakanlık Ofisi, Pazar günü yaptığı açıklamada, Mossad tarafından yürütülen karmaşık bir gizli operasyonla Eli Cohen’e ait resmi Suriye arşivinin ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamada, “Mossad’ın stratejik bir ortak servisle işbirliği içinde gerçekleştirdiği karmaşık bir gizli operasyonla, Eli Cohen'e ait resmi Suriye arşivi İsrail'e getirildi” denildi.

2.500 parçadan oluşan arşivde, Cohen’in el yazması vasiyeti, sorgu belgeleri, ailesine yazdığı mektuplar, not defterleri, sahte pasaportlar ve Suriyeli yetkililerle çekilmiş fotoğrafları da yer aldı. Mossad Direktörü David Barnea, bu gelişmenin “Şam’daki adamımızın mezar yerini bulmaya yönelik bir başka adım” olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cohen'in ölümünden tam 60 yıl sonra bu arşivi hâlâ hayatta olan eşi Nadia Cohen'e sundu.

ELİ COHEN KİMDİR?

Eli Cohen, 1960’ların başında İsrail için Suriye’de casusluk yapan Mossad ajanıydı. Mısır doğumlu olan Cohen, gençliğinde aktif bir Siyonist olarak faaliyet göstermiş, Mısırlı Yahudilerin İsrail’e kaçırılmasına yardımcı olmuş ve Lavon Olayı’nda yer aldığı iddia edilmişti.

Mossad tarafından Kamel Amin Thabet kimliğiyle Buenos Aires’ten dönen Suriyeli iş insanı olarak kurgulanan örtü sayesinde Cohen, 1962’de Şam’a taşınarak Suriye’nin askeri ve siyasi çevrelerine sızdı. Sosyal etkinlikler düzenleyerek yüksek rütbeli Suriyelilerle yakın ilişkiler kuran Cohen, bu çevrelerden topladığı bilgileri İsrail’e aktardı.

1965 yılında faaliyetleri deşifre edilen Cohen, tutuklanarak yargılandı ve aynı yıl Suriye’nin başkenti Şam’da idam edildi.

İsrail'in gelmiş geçmiş en ünlü ajanlarından biri olan Mısır doğumlu Eli Cohen, ülkenin Altı Gün Savaşı'na hazırlanmasına yönelik yardımları ile biliniyor.

DİZİYE KONU OLMUŞTU: THE SPY

Eli Cohen’in hayatı, 2019’da Netflix’te yayınlanan altı bölümlük mini dizi "The Spy" ile uluslararası kitlelere ulaştı. Dizide Cohen karakterini Sacha Baron Cohen canlandırdı. Yönetmenliğini Gideon Raff’ın üstlendiği yapımda Mossad sorumlusunu Noah Emmerich, Cohen’in eşini ise Hadar Ratzon Rotem canlandırdı. Dizi, Cohen’in yaşamını anlatırken bazı dramatize edilmiş unsurlar da içerdi.