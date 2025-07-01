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CHP kurultayı davasında mahkemeden karar!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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CHP kurultayı davasında mahkemeden karar!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla başlayan yargı süreci sürüyor. Duruşma dün 8 Eylül'e ertelenirken Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği görevsizlik kararı, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan dava dün görüldü. Mahkeme ara kararını vererek; Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı verdiği dosyaya ilişkin yapılan itiraz sonucunun bekleneceğini ifade ederek, davayı 8 Eylül'e erteledi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin bazı şüpheliler hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle yargılanmaları amacıyla dava açıldığı bilgisi yer aldı.

Görevsizlik kararı veren 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının, 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla kaldırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. kurultayı ile ilgili şüpheliler hakkında Siyasi Partiler Kanunu 112. maddesine aykırılık suçundan yargılanmaları talebiyle Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davada, Mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla itirazen kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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