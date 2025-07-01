Ümit Özdağ'dan dikkat çeken karar! Partililerin, CHP mitingine gitmelerini yasakladı

Geçtiğimiz hafta cezaevinden tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Özdağ, partililerin bu akşam CHP'nin Saraçhane mitingine katılmalarını yasakladı.

'Zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 7 yıl 10 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 17 Haziran'da tahliye edilmişti.

CHP, HERKESİ MİTİNGE ÇAĞIRDI

Serbest bırakıldıktan sonra siyasi çalışmalarına devam eden Özdağ'dan dikkat çeken bir hamle geldi. CHP, İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevindeki 100. günü için bugün Saraçhane’de miting gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel vatandaşlara miting çağrısı yaparken Özdağ, partisinin il ve ilçe teşkilatlarına yazı gönderdi.

"KİMSE KATILMAYACAK"

Yazıda, “Bugün yapılacak CHP’nin Saraçhane’deki etkinliğine Zafer Partisi teşkilatlarından hiç kimse katılmayacaktır” ifadeleri yer aldı.

SEBEBİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Özdağ'ın böyle bir karar vermesi dikkat çekti. İsmail Saymaz'a konuşan Özdağ, kararın gerekçesi için "LeMan’daki münasebetsiz karikatür üzerine çıkan provokasyon ve tepkilerin Saraçhane’ye taşınma ihtimali nedeniyle teşkilatın mitinge katılmamasını istedim. Ayrıca bu, CHP mitingi, bizim değil" dedi.

Tahliyesinden 2 gün sonra CHP Genel Başkanı Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile görüşmüştü...