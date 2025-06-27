Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak CHP iddiası: Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç için düğmeye basıldı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde "şaibe" iddiaları ile gündem olan 38'inci Kurultay'a dair tartışmalar sürüyor. Özgür Özel liderliğindeki CHP Genel Merkezi tarafından eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan çerçeve metin hazırlanıp, il başkanlıklarına gönderildiği konuşuluyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin mevcut yöneticileri tarafından Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç edilmesi için çalışma yapıldığını iddia etti.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan ve şaibe iddiaları ile gündemden düşmeyen 38'inci OlağanKurultay hakkında yargı süreci devam ederken,çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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KILIÇDAROĞLU HAKKINDA 'İHRAÇ' İDDİASI

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş,partide eski genel başkan karşıtı bir hava oluşturulacağınıöne sürüp, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'den ihraç edilmesi için düğmeye basılacak" dedi.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Barış Yarkadaş'ın X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"CHP Genel Merkezi çözüm yerine yeni sorunlar oluşturacak adımlar atıyor. CHP’nin mevcut yöneticileri CHP’yi destekleyen medya organlarında kurultaydan başka hiçbir şey konuşmuyor. Dolayısıyla konuyu gündemde tutan mevcut yönetim. Şimdi ise büyük bir kırılma oluşturacak yeni bir adımın hazırlığı var. Genel merkez, il başkanlıklarına bir çerçeve metin yollandı. Bu metin CHP’nin 7'nci Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu hedef alıyor. Metin il başkanlıkları tarafından zenginleştirilecek ve peş peşe yayınlanacak. Böylece Kılıçdaroğlu karşıtı bir hava olacak. Ardından ise Kılıçdaroğlu’nu İHRAÇ etmek için düğmeye basılacak. Allah akıl fikir versin…"