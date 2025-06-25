CHP'de kurultay krizi büyüyor! "Ben Kemal, geliyorum"

Mahkeme, CHP’nin şaibeli kurultayını iptal eder veya mutlak butlan kararı alırsa eski genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geçeceği belirtiliyor. Görüşme taleplerini kabul etmeyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e de kapıları kapattı.

HABER MERKEZİ / ANKARA - CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan kurultayında şaibe olduğu iddiasıyla açılan dava partideki iç karışıklığı artırırken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu tüm çağrılara rağmen sessizliğini koruyor. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine göre mahkeme kurultayı iptal eder veya mutlak butlan kararı alırsa eski genel başkan, mahkeme kararına uyacak ve partinin başına geçecek.

Partide bu durumda büyük kriz beklenirken, krizin önüne geçilmesi için genel başkan Özgür Özel başta olmak üzere mevcut parti yönetiminden gelen görüşme talepleri Kılıçdaroğlu cephesinde kabul görmüyor. Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararı çıkana kadar Özgür Özel’le görüşmeyeceği ifade ediliyor.

ARACILAR DEVREDE

Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da araya aracılar koyarak Kılıçdaroğlu’nu Özgür Özel’le görüşmesi için ikna etmeye çalıştığı, ancak Kılıçdaroğlu’nun Özel’e kapıları kapattığı belirtiliyor.

KESİN KARAR İKİ YIL SÜRER

Bu arada, 30 Haziran’da görülecek kurultay davasında bir karar çıkmasının beklenmediği ve karar sürecinin uzayabileceği ifade ediliyor. Hukukçular tarafından, karar çıksa bile, istinaf ve Yargıtay süreçleri nedeniyle kesin kararın en erken iki yıl sonra çıkabileceği belirtiliyor.