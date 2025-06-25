Bu zam değil açık bir soygun! CHP'li belediyelerden emlakta akılalmaz vergi

Beylikdüzü Belediyesindeki 45 kata kadar çıkan artışın ardından şimdi de Üsküdar Belediyesi emlak vergisine yüzde 700 zam kararı aldı.

KAAN ZENGİNLİ - Yolsuzluk, rant ve kötü yönetim ile gündemden düşmeyen CHP’li belediyeler, şimdi de fahiş emlak vergileri ile vatandaşları soymaya başladı. Beylikdüzü Belediyesinde başlayan ve bir önceki döneme göre 45 kata kadar çıkan emlak vergisi zamlarının ardından benzer bir durum Üsküdar Belediyesinde de yaşanıyor. CHP’li belediye, emlak vergilerini yüzde 700 oranında artırmayı hedefliyor. Bu da orta gelirli bir ailenin kira öder gibi emlak vergisi ödemesi anlamına geliyor.

CHP’li belediyelerde akılalmaz emlak vergisi artışları devam ediyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen “Üsküdar Belediyesinin emlak vergilerine getirdiği yüzde 700’lük zam, vatandaşımızın sırtına bindirilen kabul edilemez bir yüktür. Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak’ta metrekare rayiç bedelinin 5.750 TL’den 40.000 TL’ye çıkarılmasıyla, 20.000 TL olan yıllık vergi 130.000 TL’ye fırladı. Bu, orta gelirli ailelerin belediyeye âdeta kira öder gibi vergi ödemesi anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

15 aydır sorunlu bir yönetim olduğunu söyleyen Türkmen şöyle devam etti:

Yeni proje üretemeyen, temel hizmetleri durduran, personel maaşlarını ödemeyen, milyarlık taşınmazları satan ve tarihinde ilk kez haciz gören bir belediye şimdi de emlak vergilerini fahiş şekilde artırıyor. Bu kötü yönetimin faturası vatandaşa kesiliyor! Kentsel dönüşümü durdurup, insanları 50 yıllık evlerinde bu fahiş vergiyle baş başa bırakıyorlar. Bu karar sadece ev sahiplerini değil, kiraları da etkileyecek ve tüm ilçeyi olumsuz etkileyecek. CHP’li belediye yönetiminin bu skandal kararını derhâl geri çekmesini talep ediyoruz. Bu haksızlığın takipçisi olacağız.

BEYLİKDÜZÜ'NDE VALİLİK KARARI BEKLENİYOR

Beylikdüzü Belediyesinde yaşanan konutlarda 10 ila 17 kat, iş yerlerinde ise 17 ila 25 kata kadar çıkan, mevcut değerleme oranı ile 45 kata kadar yükseltilen emlak vergisi konusunda son kararı İstanbul Valiliği verecek. Konuyla ilgili konuşan Beylikdüzü OSB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Keleş “Kimseye haber verilmeden, sadece bir kalem oynatılarak usulsüz şekilde sınıf değişikliği yapıldı. Vatandaşlar bu fahiş artışları ancak ödeme aşamasında fark etti. Vali Bey ile görüştük. Son kararı kendileri verecek” dedi.