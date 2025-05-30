CHP'li belediyenin 'Deli Dumrul' vergisi isyan ettirdi! 420 bin TL'den 8 milyona fırlar, kiralar artar

Beylikdüzü Belediyesinin konutta 10-17 kat, OSB’lerde 17-25 katlık emlak vergisi artışı isyan ettirdi. Konut sahipleri “Bu, ev sahiplerini cezalandırmak” derken, iş yeri sahipleri de “Kepenkleri kapatmamızı istiyorlar” diyerek tepki gösterdi. Şimdi son söz Vali’de...

HABER MERKEZİ İSTANBUL - İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde gündeme gelen astronomik emlak vergisi artışı teklifi, hem sanayi kesimini hem de vatandaşları ayağa kaldırdı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından 21 Mayıs’ta düzenlenen Emlak Vergi Komisyonu toplantısında, konutlar için 10 ila 17 kat, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) için ise 17 ile 25 kat arasında vergi artışı teklif edildi. Teklifin ardından iş dünyası ve halktan gelen tepki çığ gibi büyüdü. 15 yıldır Beylikdüzü’nde yaşayan emekli Ayşe Yıldırım “Önerilen vergiyle şoke oldum. Küçük bir dairem var. Geçen yıl 2.200 lira emlak vergisi ödedim. Teklifle bu tutar 25-30 bine çıkacak. Emekli maaşımla bunu nasıl öderim? Bu resmen ev sahibini cezalandırmak. Keşke kiracı olsam diyesim var” ifadesini kullandı. Beylikdüzü’nde işletme sahibi olan Ahmet Erdem de bu artış teklifini “ekonomik yıkım” olarak değeerlendirdi. Erdem “Zaten işler durgun. Elektrik, doğalgaz, ham madde, işçilik... Hepsi sürekli artıyor. Şimdi emlak vergisiyle vuruyorlar” dedi.

GÖZLER VALİLİKTE

Beylikdüzü Belediyesinin gündeme getirdiği emlak vergisi artışı teklifinde karar mercii İstanbul Valiliği. Bu sebeple vatandaşın konutlarda 10-17 kat, OSB’lerde 17-25 kat olan vergi artış teklifinin reddi konusunda İstanbul Valiliğinden beklenti artıyor. Söz konusu artış teklifi, belediyenin 21 Mayıs tarihli Emlak Vergi Komisyonu toplantısında sunuldu. Tepkiler üzerine 27 Mayıs’ta ikinci bir toplantı yapılmış ancak teklif aynı şekilde korunmuştu. İş dünyasından konut sahiplerine kadar binlerce kişi İstanbul Valisi’nden ‘ret’ müjdesi bekliyor.

420 BİN LİRADAN 7-8 MİLYONA

Şirket sahibi Ahmet Erdem, geçen yıl 420 bin lira emlak vergisi ödediklerini, teklifle bu miktarın 7-8 milyona çıkacağını belirtti ve “Bunu hangi işletme kaldırabilir? Bu parayla makine alırım, yeni istihdam sağlarım ama şimdi bırakın yatırımı, işçi çıkarmayı düşünür hale geliriz. 75 çalışanım var. Biz sadece üretim yapmıyor, yüzlerce insanın ekmek kapısı oluyoruz. Buna göz dikmesinler” dedi.

DÜZENLEME, KİRALARI ARTIRIR

Bölgede faaliyet gösteren emlakçılardan Mehmet Demirtaş, bu seviyede vergi artışının uygulamaya girmesi hâlinde konut satışları ve kiralamaların durma noktasına geleceğini dile getirdi. Mülk sahiplerinin bundan böyle kiralama yaparken vergi yükünü de hesaplamak durumunda kalacağını söyleyen Demirtaş “Satıcı ise bu vergileri fiyata yansıttığında kimse mülk almak istemeyecek. Vergiler arttıkça kiralar da artacak. Beylikdüzü yerine daha vergi dostu ilçelere yönelme olur. Belediyenin bu adımı ilçeyi yatırım yapılamaz hâle getiriyor. Kaldı ki bu sadece ekonomik değil, sosyal ve demografik bir sıkıntı da doğurur” dedi.