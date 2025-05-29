CHP'li 'Deli Dumrul' belediyesi! Beylikdüzü'nde emlak vergisini 25 kat artırıyorlar

Beylikdüzü Belediyesi Emlak Komisyonu, konut ve OSB'lerde emlak vergisi artış oranında skandal bir teklifte bulundu. Konutlarda 10-17 kat, OSB'lerde ise 17-25 kat vergi artışı talep edildi. Bu teklif kabul edilirse, OSB'de bir iş yerinin vergisi 500 bin liradan 10 milyon liraya çıkacak...

HABER MERKEZİ İSTANBUL - Yolsuzluklarla gündemde olan CHP’li Beylikdüzü Belediyesi, yeni bir skandala daha imza attı. 21 Mayıs tarihinde toplanan belediyenin emlak komisyonunda; konutlar için 10-17 kat, Organize Sanayi Bölgeleri için ise 17-25 kat vergi artışı teklif edildi. Yapılan fahiş vergi artış teklifi komisyonda tartışma konusu oldu. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Hasan Keleş konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada “Konutlarda en az 10 en fazla 17 kat artışı OSB’lerde ise en az 15 en fazla 25 kat emlak vergisi artışı yapılması isteniyor. Böyle bir zammı bunca yıldır görmedik. Buna bir dur denilmesi gerekiyor” dedi. 27 Mayıs tarihinde yapılan ikinci toplantıda ise Beylikdüzü Belediye yetkililerinin itirazları dikkate almadığını söyleyen Keleş “Bu kararı kendi başlarına aldılar, biz muhatap olarak şiddetle itiraz ettik. Şunu bilmek gerekir ki, normalde her yıl rayiç artışın yarısı oranında zam yapılır. Ancak bu kez 4 yılda bir toplanan emlak komisyonunda inanılmaz bir artış teklifiyle karşılaştık. Eski uygulamalarla bu yaklaşım arasında dağlar kadar fark var” ifadelerini kullandı.

BİZİ CEZALANDIRIYORLAR

Belediyenin zam teklifini oldubittiye getirmek istediğini söyleyen Hasan Keleş “Oysa geçmişte bu tür kararlar istişareyle, araştırmayla alınırdı. Biz İstanbul Ticaret Odası ve Beylikdüzü OSB Başkanı Adnan Keleşoğlu olarak itirazlarımızı dile getirdik. OSB'mizde 25 bin çalışanı olan 600 kadar şirket var. Bu şirketler zaten ekonomik krizle boğuşuyor, personel çıkarmak zorunda kalıyorlar. Bizim teklifimiz ise 2,5 kat olması yönündeydi. Bizim dışımızda Marmara Mahallesi Muhtarı, Kavaklı Mahallesi Muhtarı ve Yakuplu Muhtarı da itiraz etti. Ancak inanılır gibi değil, itiraz edenlere ceza niteliğinde ek 5 kat daha artış yapıldığını gördük. Âdeta bizi cezalandırdılar” dedi.

OSB'LERDE HAYATI DURDURACAK

Artışların çok yüksek olduğunu belirten Keleş “İtiraz ettiğimizde “Paramız yok” cevabı aldık. “İller Bankası borçlarımız var, personel maaşlarını ödeyemiyoruz” diyorlar. Bir belediyenin tek geliri emlak vergisi olabilir mi? Bu karar şu an valiliğin onayına sunuldu. Tüm sanayiciler ve vatandaşlar olarak valiliğin bu haksız uygulamayı durduracağını umuyoruz. Aksi takdirde Beylikdüzü'ndeki ekonomik hayat ciddi şekilde sekteye uğrayacak. Bugün ortalama bir sanayi şirketi yılda 500 bin lira emlak vergisi öderken, bu rakam 10 milyon liraya kadar çıkacak. Bu adaletsizliğe dur denilmesi gerek. Teklif İstanbul Valiliği’ne sunulacak. Sürecin düzenlenmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.