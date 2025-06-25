İmamoğlu'nu CHP'den ihraç edecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak 'kayyım' sözleri

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan ve şaibe iddialarıyla iptali istenen 38. Olağan Kurultayına ilişkin dava için gözler 30 Haziran'a çevrildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'kayyım' açıklaması geldi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu dahil şaibeyle anılan isimleri CHP'den ihraç edip etmeyeceğine yönelik soruya da cevap verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 yılındaki 38'nci Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor.

30 Haziran'da gerçekleşecek kritik duruşmasında "mutlak butlan" kararı çıkması beklenirken, CHP'de 'kayyım' paniği giderek büyüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'yargı kararını' şimdiden tanımayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'na da mektup gönderen Özel, "Mutlak butlan kararını kabul etmeyeceğinizi açıklayın" talebinde bulundu.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kılıçdaroğlu ‘kayyım gelse daha mı iyi olur" dedi.

Kılıçdaroğlu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sorularını cevapladı.

KAYYIMA İZİN VEREMEM CHP'NİN DNA'SIYLA OYNUYORLAR

Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel ve diğer CHP sözcülerinin açıklamalarını sorduğunu söyleyen Fatih Atik, Kılıçdaroğlu, ‘yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. Ben 'mutlak butlanı kabul etmezsem karar kadük kalır" demek doğru değil. Ben kabul etmezsem kayyım gelir. Kayyımın kurultayı ne zaman toplayacağı belli olmaz. CHP kayyıma teslim edilemez. CHP’nin DNA’sıyla oynanıyor, izin veremem" dediğini aktardı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Fatih Atik, Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri Özgür Özel ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Özgür Özel ile şuanda konuşacak bir konu yok. Karar çıktıktan sonra Özgür Özel ile oturur konuşuruz. Özgür Beyi ben davet ederim, isterse görüşürüz’ dediğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU ŞAİBELİ İSİMLERİ CHP'DEN ATACAK MI?

Kılıçdaroğlu parti yönetimine tekrar dönerse şaibeli isimleri partiden atacak mı? TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “Kılıçdaroğlu çok sakin cevap verdi. ‘Kimseye karşı intikamla öfkeyle hareket etmeyeceğini’ söyledi. ‘CHP’nin kendi içinde barışması lazım. Zaman ayrılık zamanı değil. İnsanlar birbirine kinlenmiş olabilir. Bunu düzeltmemiz lazım. Ama ben böyle yaklaşırken, bana yapılan yorumları anlamıyorum. Beni neden bu kadar hedefe koyuyorlar şaşırıyorum’ dedi. Kemal Bey partinin başına dönerse, Ekrem İmamoğlu dahil mevcut olaya karışanları bir araya gelerek CHP'yi nasıl toparlayacaklarını görüşecek” ifadelerini kullandı.