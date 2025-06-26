Özel'den, Kılıçdaroğlu'nun restine çok sert cevap: Kayyıma da butlana da partiyi bırakmayız!

CHP'nin şaibeli Kurultay davasından çıkacak sonuç merakla beklenirken Kılıçdaroğlu, "Bu partiyi 13 yıl kim yönetti? CHP kayyıma teslim edilemez" demişti. Bu sözlere resti çeken Özgür Özel ise "Biz kayyıma da partiyi bırakmayız, butlana da bırakmayız. CHP’yi, kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez " ifadelerini kullandı.

CHP’deki şaibeli kurultay soruşturmasında gözler 30 Haziran'a çevrildi. CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin davanın görüleceği davada 'mutlak butlan' kararı beklentisi hakim.

Mahkemenin vereceği karar merakla beklenirken Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin hazırlık yapmaya başladığı öğrenildi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davada mahkemenin “mutlak butlan (geçerli sayılmama) vermesi durumunda partiyi yönetemez” diyenlere sert cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU RESTİ ÇEKMİŞTİ

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e konuşan Kılıçdaroğlu, Neden bu kadar korkuyorlar anlamıyorum. Kayyım gelse daha mı iyi olur? Kayyıma sebep olsam bu defa bana '13 yıl partiyi yönettin, böyle bir şeye izin verdin’ diye tepki gösterirler. Şu an Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok. Karar çıktıktan sonra durumu oturur değerlendiririz. Ben kabul etmesem kayyım gelir." dedi.

"KAYYIMA DA BUTLANA DA PARTİYİ BIRAKMAYIZ"

Bu sözlere Cumhuriyet'e konuşarak cevap veren Özel ise sert konuştu. Özel, şunları söyledi: "Kayyım dediğiniz yapı partiyi yönetmiyor zaten, seçimleri yapıyor. Biz kayyıma da partiyi bırakmayız, butlana da bırakmayız. Seçmen siyasetçinin, delege genel başkanın eline bir bayrak verir. O bayrağı taşımayı bilmezseniz size de kurumunuza da güven kalmaz. Sayın genel başkan kayyım meselesini yanlış biliyor olabilir ama CHP’yi, kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez. 81 il başkanı ve belediye başkanları da buna karşı.

Butlan kararı çıkacak olursa takınılacak hatalı bir tutum tarihsel olarak vebal doğurur. Butlandan sonra görev kabul etmek tarihsel bir hata olur. CHP de bunu hak etmez."