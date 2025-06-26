Kılıçdaroğlu resti çekti: Ne demek yönetemez, 13 yıl CHP'yi kim yönetti?

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan çıkarsa partiyi yönetemez diyen CHP’lilere cevap verdi: Ne demek yönetemez. 13 yıl kim yönetti. CHP kayyıma teslim edilemez. Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davada mahkemenin “mutlak butlan (geçerli sayılmama) vermesi durumunda partiyi yönetemez” diyenlere sert cevap verdi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Kurultayın davacısı ben değilim. Partiyi tartışmamak için ifade vermeye gitmedim. Zaten mağdur sıfatıyla 'Ben kararı tanımıyorum’ desem bile hukuki olarak bir karşılığı yok. Umarım böyle bir karar çıkmaz. Neden bu kadar korkuyorlar anlamıyorum. Kayyım gelse daha mı iyi olur? Kayyıma sebep olsam bu defa bana '13 yıl partiyi yönettin, böyle bir şeye izin verdin’ diye tepki gösterirler.

ÖZGÜR BEY’İ UYARDIM AMA...

Şu an Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok. Karar çıktıktan sonra durumu oturur değerlendiririz. Eğer isterse… Yapılan yorumları anlamıyorum. Şaşırıyorum. CHP vesayeti kaldırmaz. Özgür Bey’i görevi devrederken uyardım ama şu anda karar almakta zorlanıyor. Hiç iktidara gelmedik ama 102 yıldır devleti kuran parti olarak varız. Ben daha önce genel başkanlığı bırakmak istemiştim ama engel olmuşlardı.

KAYYIMA TESLİM ETMEM

Yapılan özel görüşmelerin sızdırılması doğru değil. Benden izin istemediler. Yansıyan birçok bilgi yanlış ve olmayan şeyler. Sadece ortada bir karar olmadığını, karar çıkarsa partiyi kayyıma teslim edemeyeceğimi söyledim.

Mahkeme iddiaları iyice inceleyip ortaya delilleri koyacaktır. Yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Ben kabul etmesem kayyım gelir. Kayyım gelince ne zaman kurultayı toplayacağı belli olmaz. O döneme kadar partiyi kim nasıl yönetecek. CHP kayyıma teslim edilemez. CHP’nin DNA’sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz.

ARKADAŞLAR SÜREKLİ ARIYOR

İl başkanları ilçe başkanları örgütten arkadaşlar sürekli arıyorlar geliyorlar. Türkiye’nin durumunu konuşup bu konuları değerlendiriyoruz. Bir sorun yok. Partinin toplantılarına katılmalarını da söylüyorum, destekliyorum.

Birkaç defa İnce ile görüştük. Partiye gelmek istediğini söylemişti. Ancak bir yaptırımımın olmadığını ifade etmiştim. Yine aradı ve geleceğini söyledi.

Mansur Bey ve Vahap Bey görüşmede çok yorum yapmadı. Engin Özkoç konuştu. Vahap bey kayyım konusunda bana hak verdi. Mansur Bey ise bir araya gelip bu konuyu çözmemiz gerektiği konusunda görüş bildirdi.