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AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: "Komisyon günler içinde devreye girecek"

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Terör, Türkiye, AK Parti, Ömer Çelik, Haber
Gündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da açıklamalarda bulundu. "Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşması dünyada geniş bir yankı buldu. Terör meselesi sona erecek" diyen Çelik, "Terörsüz Türkiye komisyonuyla Meclis devreye girecek. Komisyon günler içinde kurulacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Güvenlikten adalete konuları konuştuk. İlerleyen süreçte MYK'da MKYK'da bunlar değerlendirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşması dünyada geniş bir yankı buldu. Terör meselesi sona erecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Terör meselesini sona erdirme perspektifi dünya çapında ilgiyle karşılandı. Silah bırakma sürecinin kesintisiz biçimde devam etmesi gerekiyor. Silahların imhası devam etmeli. Bu tablo bölgemiz içinde ilham kaynağı olacak.

PKK’nın tüm kolları silah bırakmalı, ortadan kalkmalı. Bölgedeki tüm mezhep grupları arasında işbirliğinin önemi yakın çevremiz tarafından da takdir ediliyor. Irak makamlarının büyük bir ilgisi oldu.

Öğleden sonra Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplantımızı yapacağız. 

Bazıları terörün bitmesini istemiyorlar, işsiz kalacaklarını düşünüyorlar. Bir de terör bitsin cümlesini başlık olarak kullanıp her süreci ihanet olarak suçlayan meseleleri tıkanma noktasına götüren bir yaklaşım vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasının çerçevesi Terörsüz Türkiye süreci çerçevesidir. 

AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması:

Terörsüz Türkiye komisyonuyla meclis devreye girecek. Komisyon günler içinde kurulacak. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar çerçevesinde herkes görevinin başında. 

Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama sonrası bir takım uslüpların olmasını istemem. Konuşurken güruh ifadesini kullanan kişinin kendisine iade ediyoruz. 

AK Parti iktidarlarından önce de önerilerle teröristlerin silah bırakmasını teşvik edecek birçok düzenleme vardır. Öteden beri devletimiz bir yandan sert güç unsurlarıyla mücadele ederken bir yandan da yumuşak güç unsurlarıyla hareket eder. 

AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması:

Devletimizin temel nitelikleri konusunda herhangi bir tartışma yoktur. Bugünlere kahraman şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla geldik. Şimdi ise terörle mücadele konusunda Türkiye'nin donanımları ortada. Bu meseleyi ülke gündeminden çıkarmak için yapılan bir çalışmadır. Terörsüz Türkiye süreci bir al-ver süreci ya da pazarlık süreci değildir. Eleştirileri dinlemek isteriz ama sözel bir şiddete başvururak, olanları çarpıtarak yapılanların makul bir zemini yoktur. Sadece karşı tarafı ihanetle suçlayarak yapılan şeyin değeri olmuyor. 

AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması:

Sayın Özgür Özel sözleri çarpıtarak bir şeyler söylüyor. Böyle bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmanın bölgede nasıl heyecanla karşılandığı görülüyor. Çalışmalar güçlü bir şekilde sürecek. İnşallah birkaç ay içinde tamamen silahların bırakılması takip edeceğimiz bir husustur."

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