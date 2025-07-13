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Türkiye Modeli örnek olacak! Silah bırakmada dünyada ilk defa farklı süreçler izlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye Modeli örnek olacak! Silah bırakmada dünyada ilk defa farklı süreçler izlendi
Terör Örgütü, PKK, Türkiye, Süreç, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ara bulucu ve gözlemcilerin olmaması, silahların en başında bırakılması ve sürecin yıllar değil, aylar içinde bitecek olması Türkiye’deki modelin benzeri olaylarda diğer ülkelerle farkını ortaya koydu.

HABER MERKEZİ ANKARA - Terör örgütü PKK’nın silahları bırakmaya başlaması ile birlikte “Terörsüz Türkiye” sürecinde önemli bir eşik aşılırken, pazarlık yapılmaması, ara bulucu olmaması ve yıllar değil aylar içinde tamamlanması kararlığı, Türkiye’deki süreci dünya örneklerinden ayıran önemli unsurlar olarak görülüyor.

Dünya örneklerinin neredeyse tamamına yakınında terör örgütlerinin silah bırakma süreci yıllar aldı. Bu örneklerin birçoğunda silah bırakma en son aşama olarak planlandığı için, müzakereler yıllara yayıldı. Özellikle, IRA, ETA ve FARC gibi örgütlerin sonlandırılması ve silah bırakma dönemleri zorlu geçmiş, örgütlerin talepleri kamuoyunun tepkisini çektiği için, süreçlerin tamamlanması seneleri bulmuştu. Birçok örnekte ayrıca ara bulucular görevlendirildi, üçüncü ülkeler devreye girdi, hatta rahiplerin bile ara bulucu olduğu süreçler yaşandı. Önce pazarlıklar yapıldı, adeta bir al-ver süreci işledi, silah bırakma barış süreçlerinin son aşaması olarak gerçekleşti. 

Türkiye Modeli örnek olacak! Silah bırakmada dünyada ilk defa farklı süreçler izlendi - 1. Resim

PAZARLIK OLMADI

Türkiye’deki süreç ise dünya örneklerinden ayrışan önemli aşamalardan geçti. Güvenlik kaynaklarının analizlerine göre, ‘Türkiye Modeli’ olarak adlandırılan bu süreçte kesinlikle bir pazarlık olmadı, üçüncü göz, gözlemciler veya ara buluculara yer verilmedi ve silahlar bırakılmadan hiçbir şekilde siyasi ve hukuki başlıklar tartışmaya açılmadı, bu unsurlar diğer dünya örneklerinden ayrışan en önemli başlıklar oldu. Ayrıca, herhangi bir provokasyon yaşanmaması ve sürecin enfekte edilmesi ihtimaline karşı da yıllar değil, aylar içinde sonuca ulaşması kararlılığı gösterildi. 

Türkiye Modeli örnek olacak! Silah bırakmada dünyada ilk defa farklı süreçler izlendi - 2. Resim

 

ÜÇÜNCÜ GÖZ YOK

AK Parti kurmayları da özellikle üçüncü bir ülkenin devrede olmamasının sürecin hızlı ilerlemesini sağladığını belirterek, “Fesih ve silah bırakma sürecinde diğer ülkelerde bir üçüncü göz girdi devreye, başka bir ülke girdi devreye, ara buluculuk, şahitlik yaptı. Dünyada kullanılan yöntemler genellikle böyle. Ama Türkiye bu yöntemi kullanmadı, kendi sürecimizde üçüncü göz yok. Devletin gözleri doğrudan takip edecek ve raporlayacak. Devlet mekanizması dışında üçüncü göz yok” dedi.

Türkiye Modeli örnek olacak! Silah bırakmada dünyada ilk defa farklı süreçler izlendi - 3. Resim

BİRİKİM, SÜRECİ HIZLANDIRDI

Güvenlik kaynakları, “Önceki çözüm sürecinde devletin ilgili birimlerinin yaptığı çalışmalar, şu andaki sürece bir alt yapı oluşturdu. Bir birikim zaten vardı. Siyasi irade de kararlılık gösterince, süreç hızlı ilerledi. Devlette bugüne kadar hep bir arayış vardı zaten. Başka bir yol mümkün mü? diye hep bakılmıştır. Sonuçta gelinen noktada, hiçbir pazarlık olmadan, Türkiye bir yeni bir yola girdi. Önceki çözüm sürecinde devletin gösterdiği iyi niyet suiistimal edildi. Şimdi buna fırsat verilmedi. Başından beri hiçbir pazarlığa yol verilmedi. Silahlar bırakılmadan, örgüt kendini feshetmeden bir adım atılmayacağı kararlılığı sürdürüldü. PKK için de başka bir yol kalmadı ve silahları bırakma noktasına geldi. Dünyada örneğine rastlanmayan bir süreç yürütüldü” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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