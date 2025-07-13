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İki yılda 2 metre 6 santimlik su kaybı! Ekiplerden kritik çağrı: Durum ciddi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İki yılda 2 metre 6 santimlik su kaybı! Ekiplerden kritik çağrı: Durum ciddi
Kuraklık, Sapanca Gölü, Su Tasarrufu, Sakarya, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurak geçen yaz mevsimi ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle Sapanca Gölü’nde su kaybı 2 metre 6 santime ulaştı. Ekipler, vatandaşlara tasarruf çağrısı yaparken, bilinçli tüketim seferberliği başlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin en büyük içme su kaynağı olan Sapanca Gölü’nün geleceğini tehdit eden kuraklık ve bilinçsiz kullanıma karşı vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı.

İki yılda iki metre 6 santimlik su kaybı! Ekiplerden kritik çağrı: Durum ciddi - 1. Resim

TASARRUF SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

Kıyı kesimlerinden 15 ila 20 metre arasında çekilmeler yaşayan Sapanca Gölü’nün 2023 yılından bu yana yaşadığı su kaybı ise Sakarya’nın bir yıllık su tüketimine eş değer. Geçtiğimiz yıllarda yaz mevsiminin son aylarında ortaya çıkan kuraklık tehdidi, beklenen yağışların gelmemesi ve suyun bilinçsiz kullanımı ile bu yıl yaz başında etkisini gösterdi. 30.20 seviyelerine gerileyen göl için tasarruf seferberliği başlatıldı.

İki yılda iki metre 6 santimlik su kaybı! Ekiplerden kritik çağrı: Durum ciddi - 2. Resim

Su tasarruf çağrısını yineleyen SASKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sapanca Gölü, Türkiye’nin sayılı içilebilir kaynaklarından bir tanesi. İçme suyu kalitesi ile eşsiz olan gölü korumak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi ise gölde maalesef ciddi kayıplara neden olmaktadır. Son iki yılda yaşanan 2 metre 6 santimlik su kaybı durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu kayıp şehrimizin ortalama bir yıllık su tüketimini karşılayabilir"

İki yılda iki metre 6 santimlik su kaybı! Ekiplerden kritik çağrı: Durum ciddi - 3. Resim

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"2 YILDA 60 MİLYON METREKÜP SU KAYBI YAŞADIK"

"Tasarruflu kullanım bilincini her bir vatandaşımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Gerekli görülen noktalarda sondaj yönetimiyle yüzeye çıkarttığımız alternatif su kaynakları sayesinde göl üzerindeki su stresini hafifletiyoruz. Tüm bunların yanında 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı yaşadık. Kaybolan her bir damla şehrimizin gelecek su ihtiyacı üzerindeki tehdidi artırmakta. Tasarruflu ve bilinçli kullanım ile Sapanca Gölü’ne hep birlikte sahip çıkmalıyız"

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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