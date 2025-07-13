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Erdoğan konuştu, salon ayakta alkışladı! Özgür Özel'e 'ümmetçilik' tepkisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, CHP, Terör, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'ümmetçilik' açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkler, Kürtler ve Arapların kucaklaşmasından tarihte olduğu gibi bugün de ittifak kurmasından bir ülkenin evladı neden rahatsız olur? Çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor! Vah zavallı! Ümmetin birliğini, dirliğini, beraberliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. Partililere ve kamuoyuna seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve kararlılık mesajları verdi.

"KİMSENİN KÜÇÜK HESAP YAPMAYA HAKKI YOK"

"Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve atılacak adımlar elbette en önemli konu başlıklarımızdan biri oldu. Burada ortaya çıkan ortak akıl, politikalarımızın geliştirilmesine, hayata geçmesine ışık tutacaktır" diyen Erdoğan, "Kimsenin süreci akamete uğratmaya, baltalamaya, sabote etmeye özellikle böyle bir meselede küçük hesap yapmaya hakkı yoktur. 86 milyonun birliğini ve huzurunu etkileyecek hayati bir meselede işi yokuşa sürmenin, uzlaşmaz tavır sergilemenin telafisi olmaz, milletim bunu affetmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yeni dönem AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne değil tüm siyasi aktörlere önemli mesuliyetler yüklemektedir. Parti yöneticilerinin sürece dahil olmalarını önemli görüyoruz. Biz 3 parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız. Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandığı dönemde ülkemizi hak ettiği yere ancak böyle taşıyabilir ve büyük ve güçlü Türkiye'yi ancak böyle kurabiliriz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuştu, salon ayakta alkışladı! Özgür Özel'e 'ümmetçilik' tepkisi - 1. Resim

"FİGÜRANLAR FARKLI AMA OYUN AYNI"

Açıklamalarına, "Yeni bir senaryo ile karşı karşıyayız" diyerek devam eden Erdoğan, "Son dönemde yürütülen sokak tehditlerini, siyaset zırhına sığınılarak yapılan kanunsuz eylemleri, şuursuz siyasi söylemleri, 23 yıldır yaşadıklarımızdan bağımsız göremeyiz" dedi ve şu ifadeleri kullandı:
 
"Bu sefer figüranlar farklı ama oyun aynı! Çünkü biz bu tiyatroyu çok seyrettik. Amaçları da yöntemleri de aktörleri de artık çok iyi tanıyoruz. Dünyada kartlar yeniden karılıyor. Ve Türkiye kendi iç gündemiyle meşgul edilerek yine bu değişim dalgasının dışında bırakılmak isteniyor.

Bu sefer figüranlar farklı ama oyun aynı! Çünkü biz bu tiyatroyu çok seyrettik. Amaçları da yöntemleri de aktörleri de artık çok iyi tanıyoruz. Dünyada kartlar yeniden karılıyor. Ve Türkiye kendi iç gündemiyle meşgul edilerek yine bu değişim dalgasının dışında bırakılmak isteniyor.

Sadece ‘Terörsüz Türkiye’ sürecimizin toplumda yeşerttiği umut iklimi değil aynı zamanda ülkemizin stratejik hamleleri de baltalanmaya çalışılıyor. Boykot listeleri yayınlanarak ekonomi programımıza zarar verilmeye çalışılıyor."

Erdoğan konuştu, salon ayakta alkışladı! Özgür Özel'e 'ümmetçilik' tepkisi - 2. Resim

ÖZEL'E 'ÜMMET' TEPKİSİ

"CHP’nin ve başındaki karikatür tipin tüm çırpınışlarına rağmen kendilerini ciddiye almamamızın nedeni de işte budur" diyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'ümmet' sözlerine tepki gösterdi.

"Biz kiminle, hangi güç odaklarıyla mücadele ettiğimizin farkındayız. Bizim muhatabımız kuklalar değil, onları istedikleri gibi parmaklarında oynatan kuklacılardır" diyen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

Erdoğan konuştu, salon ayakta alkışladı! Özgür Özel'e 'ümmetçilik' tepkisi - 3. Resim

"Biz böyle deyince beyler hemen rahatsız oluyor. Bizim dünkü kardeşlik manifestomuz bir insanı neden rahatsız eder? Türkler, Kürtler ve Arapların kucaklaşmasından tarihte olduğu gibi bugün de ittifak kurmasından bir ülkenin evladı neden rahatsız olur? Çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor! Vah zavallı! Ümmetin birliğini, dirliğini, beraberliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?

Tabii bunlar ümmet bilinci nedir bilmezler. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemizin neresi yanlış be gafiller. Milletin inancından ve değerlerinden bu kadar mı kopuksunuz. Ne yapacaksınız, batılı patronlarınızın kılıcını kuşanıp Türkler Kürtler Araplar arasında fitne mi yayacaksın, nefreti mi yayacaksın, kavgayı mı büyüteceksin. Allah bunlara akıl izan ve basiret versin. Bizi ümmetçilik yapmakla suçlayanlara şunu söylüyorum, ekranları başında biz izleyen milletime de sesleniyorum, biz Türk milletindeniz. Hazreti Muhammed'in ümmetindeniz, biz sadece bugünden değil kalu beladan beri ümmetin sevdalısıyız."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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