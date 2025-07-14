İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı! Gerilimin tavan olduğu Süveyda'da tanklar vuruldu

Azınlık grupların şiddetli çatışmaları nedeniyle gerilimin tavan yaptığı Suriye'nin Süveyda kentinde bir İsrail saldırısı gerçekleşti. İşgalci ordusu, bölgede birkaç tankı hedef aldığını duyurdu. Olaya ilişkin can kaybı ve yaralı bilgisi henüz belirtilmedi.

İsrail ordusu (IDF), kısa süre önce Suriye'nin güneyindeki Süveyda bölgesinde yer alan Sami’ köyü yakınlarında birkaç tankı hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırıya ilişkin daha fazla bilginin yakında paylaşılacağı belirtildi.

SÜVEYDA'DA ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail medyasından elde edinilen bilgilere göre, aynı bölgede son günlerde Bedevî aşiretler ile Dürzi savaşçılar arasında ölümcül çatışmalar yaşanıyordu. Bu çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı.

İsrail daha önce, Suriye'deki Dürzi topluluğunu koruma sözü vermişti.

Bu saldırı, İsrail’in Suriye’nin yeni hükümetine ait askeri unsurları hedef aldığı nadir olaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

İsrailli yetkililer, güney Suriye bölgesinin tamamen askerden arındırılmasını ve yeni Suriye hükümetine ait gruplar da dahil olmak üzere hiçbir silahlı yapının burada varlık göstermemesini amaçladıklarını ifade etti.