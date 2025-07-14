Suriye'nin güneyindeki çatışmalar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2025 19:55 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 20:02 - Güncelleme:

Suriye, Çatışma, Dışişleri Bakanlığı, Uzlaşma, Haber

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarının, Suriye hükümeti tarafından yerel düzeyde diyalog yoluyla en kısa sürede sona erdirilmesi ve güvenliğin tesis edilmesini umduklarını belirtti. Keçeli, "Bu süreçte Suriye’nin egemenliğine ve birliğine öncelik verilmelidir. Türkiye, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi paydaşlarıyla birlikte, Suriye’de istikrarın güçlendirilmesine ve uzlaşı çabalarına desteğini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çatışmalar tüm hızıyla devam ederken Türkiye'den açıklama geldi. Suriye'de meydana gelen olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Suriye'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarının, Suriye Hükümeti tarafından yerel düzeyde diyalog yoluyla en kısa sürede sona erdirilmesini ve güvenliğin tesis edilmesini umuyoruz." dedi. İlgili Haber İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı! Gerilimin tavan olduğu Süveyda'da tanklar vuruldu "SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNE VE BİRLİĞİNE ÖNCELİK VERİLMELİDİR" Öncü Keçeli, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bu süreçte Suriye'nin egemenliğine ve birliğine öncelik verilmelidir. Türkiye, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi paydaşlarıyla birlikte, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesine ve uzlaşı çabalarına desteğini sürdürecektir." SURİYE'DEKİ OLAYLAR İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti. Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da dün sabah saatlerinde Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı. Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, toplamda en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir