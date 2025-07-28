Tarih böyle vahşet görmedi! İsrail ablukası altında Gazze'de 14 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti!

İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1'i çocuk 14 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti.

Gazze'de İsrail ablukası ve saldırılar nedeniyle yaşanan açlık krizi her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Son 24 saatte ikisi çocuk olmak üzere en az 14 Filistinli daha hayatını kaybetti.

BEBEKLER AÇLIKTAN ÖLÜYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 147'ye yükseldiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Hastaneler son 24 saat içinde açlıktan ölen iki çocuk da dahil olmak üzere kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 14 yeni ölüm kaydetti" denildi.

Al-Shifa Hastanesi kaynakları, yedi aylık Muhammed İbrahim Adas adlı bebeğin, şiddetli yetersiz beslenme ve mama eksikliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirdi. Gazze'de bir yaşın altındaki 40 bin bebek, “yavaş ölüm” riski altında.

ABD İSRAİL'E SAHİP ÇIKTI

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, NBC News'e yaptığı açıklamada İsrail’in yardım gönderdiğini savundu. Johnson, "İsrail bu savaş başladığından beri 94.000 kamyon dolusu gıda tedarik etti. Bu, 2 milyon insanı iki yıl besleyecek miktarda gıda demek. Ancak Hamas çok büyük miktarda gıda çaldı" dedi.

NBC muhabiri Kristen Welker’ın New York Times raporunu hatırlatmasıyla Johnson’ın iddiası sorgulandı. Raporda, İsrail ordusunun Hamas'ın BM ve diğer yardım kuruluşlarından gelen yardımları sistematik olarak çaldığına dair bir kanıt bulunmadığı belirtildi.

BM: YARDIM YETERSİZ, KRİZ DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletler’e bağlı UNRWA yetkilileri, yardımların hâlâ "okyanusta bir damla" olduğunu vurguladı. Yardım sevkiyatına dair açıklama yapan UNRWA Direktörü Sam Rose, “Yeterli yardımı ulaştırmaya hazırız. Ancak İsrail saldırıları ve kısıtlamaları, gıda ve sağlık hizmetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelliyor” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu ise dünkü yardım konvoyu kapsamında 120 kamyonun Gazze'ye giriş yaptığını bildirdi. Ancak BM, bu miktarın akut açlık ve salgın tehlikesi altındaki bölgeler için yeterli olmadığını açıkladı.

GAZETECİLER VE YARDIM ÇALIŞANLARI DA HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Gazze'deki insani kriz sadece sivilleri değil, bölgede görev yapan gazetecileri ve yardım görevlilerini de etkiliyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 22 Temmuz’da yaptığı açıklamada, "Doktorlar, hemşireler, gazeteciler ve insani yardım çalışanları aç. Birçoğu artık açlık ve yorgunluktan bayılıyor" ifadelerini kullandı.

Kıtlık, sağlık personeli ve insani ekiplerin görev yapmasını imkânsız hâle getirirken, uluslararası medya kuruluşları da güvenlik ve lojistik yetersizlikler nedeniyle sahadaki çalışmalarını sınırlandırmak zorunda kaldı.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail, Deyr el-Balah ve Gazze Şehri’nde "insani duraklama" adı altında kısa süreli ateşkes ilan etti. Ancak yerel kaynaklara göre, aynı saatlerde savaş uçakları bölgede yeniden bombardıman yaptı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, sadece şafaktan bu yana 43 Filistinlinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini bildirdi.

BATI ŞERİA'DA HRİSTİYAN KÖYÜNE YERLEŞİMCİ SALDIRISI

Öte yandan Batı Şeria’nın Taybeh köyünde bir grup İsrailli yerleşimci, çoğunluğu Hristiyanlardan oluşan yerleşim bölgesine saldırdı. Filistin Yönetimi, saldırganların araçları yaktığını ve duvarlara İbranice ırkçı yazılar yazdığını duyurdu. Almanya’nın İsrail Büyükelçisi Steffen Seibert, saldırıyı sosyal medyadan kınayarak "Bunlar inanç değil, suç" açıklamasında bulundu.

Yemen'deki Husiler, Gazze'deki gelişmelere karşılık olarak İsrail’e yönelik deniz ablukasının yeni aşamasına geçtiklerini duyurdu. Husi yetkililer, "İsrail limanlarıyla iş yapan tüm şirketlerin gemileri hedef alınacaktır" uyarısında bulundu.