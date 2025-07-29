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Filistin'i hangi ülkeler devlet olarak tanıyor, Türkiye bu ülkeler arasında mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Filistin&#039;i hangi ülkeler devlet olarak tanıyor, Türkiye bu ülkeler arasında mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Eylül 2025'te gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) toplantısında Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklaması dünya gündemine damga vurdu. Gelişmelerin ardından Filistin Devleti'ni hangi ülkelerin tanıdığı merak edildi. Türkiye'nin Filistin'i tanıyan devletler arasında yer alıp almadığı sorgulandı.

Avrupa ülkeleri bir bir Filistin Devleti'ni tanıma kararı almaya devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Temmuz 2025 tarihinde Filistin'i resmen tanıyacaklarını duyurmuştu. Macron, kararı Eylül 2025'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) açıklayacağını bildirmişti.

Öte yandan, İngiltere de 29 Temmuz Salı günü İsrail'in Gazze'de ateşkes şartlarını kabul etmemesi halinde Eylül ayında gerçekleştirilecek BMGK toplantısında Filistin'i devlet olarak resmen tanıma kararı aldı. Gelişmelerin ardından "Filistin'i hangi ülkeler devlet olarak tanıyor, Türkiye bu ülkeler arasında mı?" sorusu akıllara geldi.

Filistin'i hangi ülkeler devlet olarak tanıyor, Türkiye bu ülkeler arasında mı? - 1. Resim

FİLİSTİN'İ HANGİ ÜLKELER DEVLET OLARAK TANIYOR?

29 Temmuz 2025 itibariyle Birleşmiş Milletler’in (BM) 193 üyesinden 147’si Filistin Devleti’ni resmen tanıyor. 1988’de bağımsızlığını ilan eden Filistin’i, Cezayir, Türkiye, Hindistan, Yemen, Bangladeş, Küba ve Ürdün gibi ülkeler ilk tanıyanlar arasında yer alıyor.

2024 yılında Ermenistan, Slovenya, İrlanda, Norveç, İspanya, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika ile Barbados’un Filistin Devleti'ni tanımasıyla sayı 146’ya ulaştı. 2025’te Meksika’nın da Filistin'i tanımasıyla bu sayı 147’ye çıktı. Eylül 2025’te ise Fransa ve İngiltere’nin Filistin Devleti’ni resmen tanımasıyla bu sayı 149’a yükselecek.

Filistin'i hangi ülkeler devlet olarak tanıyor, Türkiye bu ülkeler arasında mı? - 2. Resim

TÜRKİYE BU ÜLKELER ARASINDA MI?

Türkiye, Filistin Devleti’ni 15 Kasım 1988’de Yaser Arafat’ın Cezayir’de bağımsızlık ilan ettiği gün tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldı. 1975’ten beri Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile yürüttüğü resmi ilişkilerle bu bağı güçlendirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesine göre, 2005’ten itibaren Kudüs Başkonsolosluğu’na büyükelçi unvanlı başkonsolos atanarak Filistin nezdinde diplomatik temsil sağlanıyor.

Türkiye, Filistin’in BM’de tam üyelik çabalarına da destek veriyor. Osmanlı’dan bu yana Filistin ile tarihi, kültürel ve insani bağlara sahip olan Türkiye, 2017’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı’nın olağanüstü toplantısında Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olarak tanınması kararına öncülük etti.

Filistin'i hangi ülkeler devlet olarak tanıyor, Türkiye bu ülkeler arasında mı? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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