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İngiltere Filistin Devleti'ni tanıyacak! Starmer tarihi açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İngiltere Filistin Devleti&#039;ni tanıyacak! Starmer tarihi açıkladı
İngiltere, Filistin, İsrail, Gazze, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail ateşkesi kabul etmediği takdirde İngiltere'nin Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısında Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze’de ateşkesi kabul etmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.

Starmer, Gazze'ye ilişkin düzenlediği kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İngiltere Filistin Devleti'ni tanıyacak! Starmer tarihi açıkladı - 1. Resim

İSRAİL'E ŞARTLARINI SUNDU

Başbakan Starmer, Gazze'ye havadan yardımların başladığını ancak günde en az 500 kamyon yardım girmesini istediğini dile getirdi.

Gazze'de insani krizi sona ermenin tek yolunun uzun vadeli çözüm olduğunu vurgulayan Starmer, ateşkes çabalarını desteklediğinin de altını çizdi.

İNGİLTERE İSRAİL'İ NE ZAMAN TANIYACAK?

Starmer, konuşmasında, iki devletli çözüm umudu risk altında olduğu için Filistin'i tanımanın zamanının geldiğini ve bunun en yüksek etkiyi oluşturacağını belirterek, şunları kaydetti.

"İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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