Putin’e peş peşe darbe! Köprü havaya uçtu, petrol tesisi alev aldı, uçuşlar durduruldu: Saldırı dalga dalga yayılıyor

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde bulunan petrol deposu, Ukrayna’nın insansız hava aracı (İHA) saldırısına hedef oldu. Saldırı, ülkenin en prestijli turizm bölgelerinden biri olan ve 2014 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapan Adler bölgesinde gerçekleşti.

Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, saldırının ardından bölgede 2.000 metreküp kapasiteli bir yakıt tankının alev aldığını, yangını söndürmek için 120’den fazla itfaiyecinin görevlendirildiğini açıkladı. Kondratyev, "Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor, tehlike halen devam ediyor" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN KARŞI HAMLE: 93 İHA İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının ardından yayınladığı sabah raporunda, gece boyunca biri Krasnodar bölgesi üzerinde olmak üzere toplam 93 Ukrayna İHA’sının imha edildiğini duyurdu. Ancak bakanlık, Ukrayna’nın fırlattığı toplam drone sayısına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Ayrıca, Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia), güvenlik gerekçesiyle Soçi Havalimanı’nda uçuşların geçici olarak durdurulduğunu, daha sonra sabah saatlerinde uçuşların yeniden başlatıldığını bildirdi.

Arka arkaya saldırılar: Bryansk ve Rostov da vuruldu

Aynı gün içinde Rusya’nın Bryansk bölgesindeki bir mayınlı köprü, Ukrayna’ya ait bir FPV drone tarafından havaya uçuruldu.