Trump nükleer denizaltı gönderdi, Zaporizhzhia alev aldı! Nükleer felaket kıl payı atlatıldı

Ukrayna'nın Rus kontrolündeki Zaporizhzhia Nükleer Santrali yakınlarında meydana gelen saldırının ardından çıkan yangın kontrol altına alındı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), santraldeki uzmanlarının yardım biriminde çıkan yangının ardından patlama sesleri duyduğunu ve 1.200 metre mesafeden duman yükseldiğini gözlemlediğini aktarıldı.

IAEA açıklamasında, "Yardımcı tesis, ZNPP'nin çevresinden 1.200 metre uzaklıkta bulunuyor ve IAEA ekibi öğleden sonra hâlâ o yönden duman yükseldiğini görebiliyordu" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haber Zaporijya nükleer santrali Türkiye’yi etkiler mi, patlarsa ne olur? Prof. Dr. Saygın açıkladı!

RUS YETKİLİLER: RADYASYON NORMAL SEVİYELERDE

Rusya'nın Şubat 2022'de ele geçirdiği Avrupa'nın en büyük nükleer enerji tesisi olan Zaporizhzhia Nükleer Santrali'nde çalışan personel ve acil durum ekiplerinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bir sivilin öldüğü bildirildi. Santral yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Radyasyon seviyeleri normal ve durum kontrol altında" denildi.

Santral hâlen üretimde değil ancak nükleer yakıtın soğutulması için elektrik desteğine ihtiyaç duyuluyor.

KİEV YİNE HEDEFTE

Ukrayna'nın başkenti Kiev, gece yarısından kısa bir süre sonra Rusya'nın füze saldırısıyla sarsıldı. Kentin askeri yönetimi, "Füze saldırısı sonrası şehirde büyük bir patlama meydana geldi" açıklamasında bulundu. Reuters muhabirleri de Kiev’de şiddetli bir patlama duyulduğunu aktardı.

SOÇİ'DE PETROL TESİSİ ALEV ALDI

Rusya’nın Soçi kentinde bir petrol deposu, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından vuruldu. Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, "Yangına 120'den fazla itfaiyeci müdahale etti" dedi. Saldırının ardından Rosaviatsia, Soçi Havalimanı’nda tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.

RUSYA'DA SON DURUM

Rusya’nın güneyindeki Voronej bölgesine yönelik Ukrayna saldırısında yaklaşık 15 insansız hava aracının imha edildiği bildirildi. Vali Alexander Gusev, saldırı sırasında düşen enkazın birçok evi ve kamu binasını ateşe verdiğini, bir kadının bacağından yaralandığını açıkladı.

UKRAYNA'DAN KARŞI SALDIRI: ASKERİ HAVAALANI VE PETROL TESİSİ VURULDU

Ukrayna, Rusya’ya ait askeri altyapıların hedef alındığını duyurdu. Rus petrol tesisleri ve bir askeri havaalanının başarıyla vurulduğu belirtildi.

TRUMP, RUSYA KIYILARINA NÜKLEER DENİZALTI GÖNDERDİ

Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev'in açıklamalarına cevap olarak ABD Başkanı Donald Trump, iki nükleer denizaltıyı Rusya yakınlarına konuşlandırdı. Trump’ın bu adımı uluslararası gerilimi tırmandırdı.

"CİDDİ MÜZAKERELERE HAZIR DEĞİL"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, "Putin barış için ciddi müzakerelere hazır değil" ifadelerini kullandı. Lammy, “Putin'in emperyalist emelleri devam ediyor” diyerek müttefik ülkelerin Ukrayna desteğini vurguladı.