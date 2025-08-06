Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'un göbeğinde alevler yükseldi! Şişli'deki yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İstanbul'un göbeğinde alevler yükseldi! Şişli'deki yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Şişli, Yangın, Dükkan, İtfaiye, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Şişli'de bir dükkanda alevler yükseldi. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alındı.

İstanbul'un merkezi ilçelerinden Şişli'deki bir iş yerinde yangın çıktı. Kozmetik dükkanı olduğu öğrenilen iş yerinde yükselen alevler nedeniyle 3 kişi dumandan etkilendi.

İHBAR ÜZERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Şişli Gülbahar Mahallesi Muhtar Sokaktaki bir iş yerinde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen yangın sonrasında yapılan ihbar ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul'un göbeğinde alevler yükseldi! Şişli'deki yangında 3 kişi dumandan etkilendi - 1. Resim

SOKAKTA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis, sokakta güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale etti. Dumandan etkilenen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'un göbeğinde alevler yükseldi! Şişli'deki yangında 3 kişi dumandan etkilendi - 2. Resim

ÜST KATLARA SİRAYET ETMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Binanın giriş katındaki dükkanda çıkan yangın üst katlara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. 
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hisseler, pozitif bilanço ile 'havalandı'! BİST 100’e Türk Hava Yolları dopingiİsrail'in komşusundan müdahale çağrısı! Uluslararası topluma seslendiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziantep'te zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaGaziantep'te zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı varIrmağa düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 3. SayfaIrmağa düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti5 uçak, 3 helikopter müdahale ediyor! Edirne Keşan'da orman yangını çıktı - 3. SayfaKeşan'da yangın! 5 uçak, 3 helikopter müdahale ediyorBalkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler! Korku dolu anlar... - 3. SayfaBalkonda dakikalarca kurtarılmayı bekledilerİki aile arasında kan aktı! Yürek burkan görüntüler ortaya çıktı - 3. SayfaYürek burkan görüntüler ortaya çıktıKayınpederine ait tarlayı ateşe vermişti! Öfkeli gelinin akıbeti belli oldu - 3. SayfaDağları ateşe veren öfkeli gelinin akıbeti belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...