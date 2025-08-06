İstanbul'un göbeğinde alevler yükseldi! Şişli'deki yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İstanbul'un merkezi ilçelerinden Şişli'deki bir iş yerinde yangın çıktı. Kozmetik dükkanı olduğu öğrenilen iş yerinde yükselen alevler nedeniyle 3 kişi dumandan etkilendi.

İHBAR ÜZERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Şişli Gülbahar Mahallesi Muhtar Sokaktaki bir iş yerinde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen yangın sonrasında yapılan ihbar ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

SOKAKTA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis, sokakta güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale etti. Dumandan etkilenen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÜST KATLARA SİRAYET ETMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Binanın giriş katındaki dükkanda çıkan yangın üst katlara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.