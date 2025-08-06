Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 5 uçak, 3 helikopter müdahale ediyor! Edirne Keşan'da orman yangını çıktı

5 uçak, 3 helikopter müdahale ediyor! Edirne Keşan'da orman yangını çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sivritepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Edirne Belediyesi, DSİ, İl Özel İdaresi ve Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

5 UÇAK, 3 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Çevre illerin itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye gönderildi. Çalışmalara 5 söndürme uçağı ve 3 helikopter de destek veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
Türkiye'nin en sıcak yeri! Termometre 54 dereceyi gösterdiWednesday 2. sezon 5. bölüm ne zaman? İşte 2. kısım yayınlanma tarihi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler! Korku dolu anlar... - 3. SayfaBalkonda dakikalarca kurtarılmayı bekledilerİki aile arasında kan aktı! Yürek burkan görüntüler ortaya çıktı - 3. SayfaYürek burkan görüntüler ortaya çıktıKayınpederine ait tarlayı ateşe vermişti! Öfkeli gelinin akıbeti belli oldu - 3. SayfaDağları ateşe veren öfkeli gelinin akıbeti belli oldu2 yaşındaki bebeğin acı ölümü! Akrabasının kullandığı aracın altında kaldı - 3. SayfaAkrabasının kullandığı aracın altında kaldıOrdu'da kaza! Servis minibüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var - 3. SayfaServis minibüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı varDenize atlayıp boynunu kırmıştı! 18 gün sonra acı haber geldi - 3. SayfaDenize atlayıp boynunu kırmıştı! Acı haber geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...