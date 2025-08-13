ING Bank’tan yeni tahmin geldi! Altında hedef fiyat yukarı çekiliyor

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken, dün açıklanan ve beklentilerden düşük gelen ABD TÜFE verisinin ardından altın fiyatlarında toparlanma çabası sürüyor. Küresel piyasalarda ons fiyatı 3.350 dolar ve içeride spot piyasada işlem gören 13 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.390 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcular da ise işlemler 4.375 – 4.415 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 7.235 TL’den satılıyor.

BU GELİŞMELERE DİKKAT

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD’de yıllık TÜFE’nin temmuzda %2,7’de sabit kalması ve tariflere rağmen artış göstermemesi, FED’den eylül ayında faiz indirimi beklentilerini desteklemeye devam etti. Öte yandan ABD-Çin gümrük ateşkesinin 90 gün uzatılması ve cuma günü ABD-Rusya zirvesine yönelik iyimser beklentiler, piyasada kısa vadede “güvenli liman” talebini sınırladı. Ukrayna’nın toprak kaybını reddetmesi ise “temkinli duruşu” destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıktı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, kısa vadede ons fiyatında 50 günlük ortalamaya işaret eden 3.348 dolar seviyesinin izlenmesi gerektiğini aktararak, "Bu seviyenin altında kalıcılık halinde 3.335 – 3.285 dolar destek bölgesine doğru bir geri çekilme yaşanabilir. 50 günlük ortalamanın üzerinde tutunma durumunda ise 3.400 dolar direncine doğru ivmelenme isteği yeniden öne çıkabilir" değerlendirmesinde bulunuyor.

ING’DEN YENİ TAHMİN

Bu arada ING Bank tarafından yayımlanan aylık altın raporunda; ABD istihdam piyasasındaki zayıflık ve ülkede enflasyonist baskılarının devam etmesi nedeniyle ons için tahminler yukarı çekildi. Bankanın emtia stratejistleri; altının üçüncü çeyrekte ons başına ortalama 3.400 dolar, dördüncü çeyrekte 3.450 dolar ve 2026’da da 3.512 dolar olabileceğini öngördü. Böylece ING, 2026 ons fiyatı beklentisini %10’a yakın yukarı yönlü revize etti.

ALTINI DESTEKLEYEN ŞARTLAR

ING analistleri "Merkez bankaları hâlâ alım yapıyor, ticaret savaşları hâlâ sürüyor, jeopolitik riskler yüksek seyrediyor ve bireysel yatırımcıların da altın fonlarında varlıkları artmaya devam ediyor. Bunlar mevcut seviyelerdeki altın fiyatlarını destekliyor. FED'in faiz oranlarını da düşürmesi, altında yükselişi yeniden canlandırmak için katalizör olabilir" değerlendirmesinde bulunuyor.