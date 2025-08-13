Mevduat faizinde ‘uzun vade’ dönemi! 1 milyon TL’de daha yüksek getiri için…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankasının geçen ay 300 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından temmuz enflasyonu da beklentilerden düşük gelmiş ve yıllık bazda TÜFE %33,52’ye kadar gerilemişti. Mevcut durumda %43 olan politika faizi dikkate alındığında, son enflasyon rakamı sonrası TCMB’ye “daha fazla indirim” için alan açıldığına dikkat çeken ekonomistler; eylül ayında da 300 baz puanlık indirim gelebileceğini aktarıyor.

MEVDUAT FAİZİ GERİLİYOR

Bu öngörülerin gerçekleşmesi halinde politika faizi gelecek ay %40 seviyesine gerileyecek. Politika faizindeki gerilemeler, kredilerden çok mevduat faizine daha hızlı yansıyor. TCMB’nin temmuzdaki indirimi öncesinde %50’ye yakın seyreden 32 günlük mevduat oranları, bugün %45 seviyelerine kadar düşüş gösterdi.

DÜŞÜŞ HIZLANABİLİR

Bankacılık kaynakları ise enflasyonda düşüşün devam edeceği ana senaryosunda mevduat faizlerinde de aşağı yönlü trendin süreceğini, parasını bağlayacak yatırımcının orta ve uzun vadeye odaklanması gerektiğini ve böylece bugünkü yüksek oranlardan daha fazla fayda sağlayabileceklerini aktarıyor.

92 GÜNDE EN YÜKSEK ORANLAR

Orta vadeli mevduatlara bakıldığında ise 92 günlük hesaplar öne çıkıyor. Bugün bankalarca sunulan 92 gün vadeli oranların hâlâ 32 gün vadeli oranlara yakın olduğu ve bunun bir avantaj sağlayabileceği aktarılıyor. 92 gün vadede en yüksek oranlar şöyle:

-Akbank: %43,00

-Getir Finans: %43,00

-Vakıfbank: %42,25

-Yapı Kredi: %42,00

-Alternatif Bank: %41,00

-Burgan Bank: %40,00

-Ziraat Bankası: %39,00

-ING Bank: %39,00

(Not: Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlar dikkate alınmıştır. Oranlar farlılık gösterebilir. Güncel oranlar için bankalar ile irtibat kurulmalıdır.)

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ…

En yüksek oran dikkate alındığında, 1 milyon TL’nin 92 günlük vadede getiri tablosu şöyle gerçekleşiyor:

-Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

-Mevduat Oranı: %46,00

-Mevduat Vadesi: 92 gün

-Mevduat Getirisi: 89 bin 416 TL