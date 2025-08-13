Satışlar 1 yılda %14,5 yükseldi! 3 otomotiv hissesi için hedef fiyat geldi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türkiye otomotiv pazarından pozitif sinyaller gelmeye devam ederken, yatırımcılar bir yandan da borsada işlem gören sektör şirketlerini izlemeye aldı. Açıklanan verilere göre;

-2025 yılının temmuz ayında otomotiv pazarında toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre %14,5 arttı ve 107 bin 718 adet olarak gerçekleşti.

-Binek araç satışları %14,7 artarak 84 bin 195 adet oldu.

-Hafif ticari araç satışları %14 arttı ve 23 bin 523 adede ulaştı.

-Ocak-Temmuz 2025 döneminde toplam pazar 715 bin 695 adet satış ve %6,5 büyüme performansı gösterdi.

İKİNCİ YARIYA OLUMLU BAŞLANGIÇ

Halk Yatırım tarafından yayımlanan “Türkiye Otomotiv Sektörü” raporunda; ikinci yarıya olumlu başlangıç yapıldığı, ancak ÖTV cephesindeki yeni güncellemelerin ilerleyen dönemde talep üzerinde aşağı yönlü baskı yapabileceği, bu süreçte destekleyici parasal duruşla birlikte filo talebinin dengeleyici unsur olarak öne çıkabileceği öngörüldü.

ŞİRKETLERİN PAZAR PAYLARI

Raporda, önde gelen otomotiv şirketleri arasındaki ayrışmalara dikkat çekilerek, şu detaylar paylaşıldı:

-Stellantis’in satışları yıllık %23,8 artarak 18 bin 202 adede ulaştı ve pazar payı %16,9’a yükseldi.

-TOFAŞ’ın satışları yıllık %6,9 gerileyerek 10 bin 671 adede düştü ve pazar payı %9,9 oldu.

-Ford Otosan, temmuzda satışlarını %20,4 oranında artırarak 9 bin 646 adede taşıdı. Ancak şirketin pazar payı %9 ile yatay seyretti.

-Doğuş Otomotiv ise yıllık bazda %11’lik daralmayla 14 bin 659 adetlik satış gerçekleştirdi. Buna karşılık şirket, Ocak-Temmuz döneminde %7,7’lik büyüme ile 103 bin 122 adet satışa ulaştı. Pazar payı 0,2 puan artışla %14,4 oldu.

3 ŞİRKET İÇİN HEDEF FİYAT

Temmuz ayı sektör verilerini ‘pozitif’ değerlendiren Halk Yatırım; güçlü iç talebin, sektörde canlılığın korunduğuna dair önemli bir işaret olduğuna ve ilerleyen dönemde para politikasının da desteğiyle iyimserliğini sürebileceğine dikkat çekti.

Raporda, 3 borsa şirketi için 12 aylık hedef fiyatlar ise şöyle öngörüldü:

-Doğuş Otomotiv (DOAS): 226,10 TL (12 Ağustos kapanış: 192,80 TL)

-Ford Otosan (FROTO): 152,00 TL (12 Ağustos kapanış: 106,30 TL)

-TOFAŞ Otomobil Fabrikaları (TOASO): 273,00 TL (12 Ağustos kapanış: 234,80 TL)

Önemli Uyarı: Bu içerik, aracı kurum raporlarındaki bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.