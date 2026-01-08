Uşak'ta okullar tatil mi? sorusu, olumsuz hava koşulları sebebiyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gözler Uşak Valiliği yapılacak 9 Ocak Cuma günü kar tatili açıklamalarına çevrildi.

Uşak'ta kış şartlarının etkisiyle arttırmasıyla birlikte "yarın okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. 9 Ocak tarihinde eğitim ve öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda öğrenciler ve veliler, Uşak Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamalarını araştırmaya başladı.

UŞAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü Uşak'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair yetkili kurumlardan şimdiye kar resmi bir açıklama gelmedi. Hava koşullarının durumuna göre alınabilecek muhtemel tatil kararının, Uşak Valiliği tarafından ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor. Öğrenci ve veliler gelişmeleri yakından takip ederkeni resmi bir karar alınması durumunda kamuyunun bilgilendirileceği ifade ediliyor.

UŞAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an için Uşak'ta okulların tatil edileceğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken gözler Uşak Valiliği'ne çevrildi.

UŞAK HAVA DURUMU

