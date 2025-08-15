Erzurum'da kahreden olay: 5 yaşındaki kız çocuğu babasının kullandığı traktörün altında kaldı
Erzurum'da yürek parçalayan bir kaza yaşandı. 5 yaşındaki Ravza, babası Ahmet E'nin kullandığı traktörden düşüp aracın altında kaldı. Ravza, feci şekilde hayatını kaybetti.
Erzurum'da, adeta yürekleri dağlayan bir olay yaşandı.
Ravza E. (5), Büyükdere Mahallesi'ndeki arazide babası Ahmet E'nin kullandığı 58 ZA 894 plakalı traktörden düşüp traktörün altında kaldı.
5 YAŞINDAKŞ RAVZA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
