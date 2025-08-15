Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Erzurum'da kahreden olay: 5 yaşındaki kız çocuğu babasının kullandığı traktörün altında kaldı

Erzurum'da kahreden olay: 5 yaşındaki kız çocuğu babasının kullandığı traktörün altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Erzurum&#039;da kahreden olay: 5 yaşındaki kız çocuğu babasının kullandığı traktörün altında kaldı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum'da yürek parçalayan bir kaza yaşandı. 5 yaşındaki Ravza, babası Ahmet E'nin kullandığı traktörden düşüp aracın altında kaldı. Ravza, feci şekilde hayatını kaybetti.

Erzurum'da, adeta yürekleri dağlayan bir olay yaşandı.

Ravza E. (5), Büyükdere Mahallesi'ndeki arazide babası Ahmet E'nin kullandığı 58 ZA 894 plakalı traktörden düşüp traktörün altında kaldı.

Erzurum'da kahreden olay: 5 yaşındaki kız çocuğu babasının kullandığı traktörün altında kaldı - 1. Resim

5 YAŞINDAKŞ RAVZA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ünal Turan neden hapse girdi, kimdir? Sosyal medya hesabından açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nişan töreninde bıçaklı kavga: 16 yaşındaki genç feci şekilde can verdi - 3. SayfaNişan töreninde bıçaklı kavga: 16 yaşındaki genç feci şekilde can verdiAlanya’da kanlı olay: Kiraladığı evde cinayet işledi, emlakçıyı arayıp itiraf etti - 3. SayfaKiraladığı evde cinayet işledi, emlakçıyı arayıp itiraf ettiŞanlıurfa'da korkunç olay! Genç çift evlerinde ölü bulundu - 3. SayfaGenç çiftin evde cesetleri bulunduErzincan'da feci kaza! 3 ölü, 6 yaralı - 3. Sayfaİki araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar varAdana'da dehşet! Kuyumcuda çalışanları vurup 1 kilo altın çaldılar - 3. SayfaKuyumcuda çalışanları vurup 1 kilo altın çaldılarBurdur'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaYol çalışması faciayı beraberinde getirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...