Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Erzurum'un ilk mescidinde yıllar sonra ilk namaz... 900 yıllık Kale Mescidi dualarla açıldı

Erzurum'un ilk mescidinde yıllar sonra ilk namaz... 900 yıllık Kale Mescidi dualarla açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

900 yıl önce Saltuklular döneminde inşa edilen Erzurum'un ilk mescidinde, 9 yıl aranın ardından cuma namazı eda edildi. Geniş katılımlı bir protokolle açılan mescid, şehrin tarihi açısından dikkat çekiyor.

Erzurum Kalesi içerisine Saltuklu Emiri Muzafferüddin Gazi tarafından Tepsi Minareli Saat Kulesi ile birlikte 1124-1132 yılları arasında yaptırıldığı değerlendirilen ve şehirdeki ilk mescit olarak kabul edilen Kale Mescidi'nde, İl Müftü Vekili Sebahattin Erdoğan cuma namazı kıldırdı.

Vali Mustafa Çiftçi, namaz sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi yapının asırlardır ibadete açık olduğunu söyledi.
Mescidin önemine değinen Çiftçi, "Bugün bu mescidin önemine dikkati çekmek için cuma namazı eda edelim diye geldik. Mescitle Tepsi Minare de inşa edilmiş, daha sonra burası Büyükşehir Belediyemizce ön tarafı açılmak ve park haline getirilmek suretiyle tarihi kimliği ortaya çıkarılmış durumda." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un ilk mescidinde yıllar sonra ilk namaz... 900 yıllık Kale Mescidi dualarla açıldı - 1. Resim

Mescitte son toplu namaz, yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla 12 Mart 2016'da sivil toplum kuruluşlarının "Yeniden dirilmek için 12 Mart sabah namazında Erzurum'un ilk mescidinde, kale içinde buluşalım" sloganıyla yürüttüğü proje kapsamında kılınmıştı.

Namaza, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, bazı ilçe kaymakamları ile belediye başkanları ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Erzurum'un ilk mescidinde yıllar sonra ilk namaz... 900 yıllık Kale Mescidi dualarla açıldı - 2. Resim

Erzurum'un ilk mescidinde yıllar sonra ilk namaz... 900 yıllık Kale Mescidi dualarla açıldı - 3. Resim

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?Bakan müjdeyi verdi! Paralar hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarımı da turizmi de bitirecek tehlike! Uzmanlar tarih verdi: Ağrı Dağı takke buzulunu kaybediyor - YaşamTarımı da turizmi de bitirecek tehlike: Uzmanlar tarih verdi, takkesini kaybediyorPetek yok, kovan yok… Kütük’te üretiyor, yiyen tadına doymuyor! “Dünyada birinci” - YaşamPetek yok, kovan yok… Kütük’te üretiyor, yiyen bayılıyorAvcılar'da faciaya ramak kala! Son anda önlendi - YaşamAvcılar'da faciaya ramak kala! Son anda önlendiSucukta domuz eti, peynirlerde natamisin çıktı! Bakanlık uygunsuz gıdalar listesine 3 ürün daha ekledi  - YaşamSucukta domuz eti, peynirlerde natamisin çıktı!Sivas tarihi camisine kavuşuyor! Kayıp mezar taşı da gün yüzüne çıkarılıyor - YaşamKayıp mezar taşı bulundu, şehir 460 yıllık camisine kavuşuyorGurbetçiler dönüş yoluna geçti! "Hiç gitmek istemiyoruz ama mecburuz" - Yaşam"Hiç gitmek istemiyoruz ama mecburuz"
Sonraki Haber Yükleniyor...