Riva'da denize girmek yasak mı? Beykoz Kaymakamlığı duyurdu

Riva'da denize girmek yasak mı? Beykoz Kaymakamlığı duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Riva&#039;da denize girmek yasak mı? Beykoz Kaymakamlığı duyurdu
İstanbul, Beykoz, Riva, Dalgalar, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Karadeniz kıyısında bulunan beş ilçede denize giriş yasağı uygulaması geçtiğimiz günlerde başlatıldı. Beykoz, Sarıyer, Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerinde dalga boylarının artması ve deniz koşullarının tehlikeli hale gelmesi nedeniyle kaymakamlıklar tarafından vatandaşların can güvenliğini korumaya yönelik önlemler alındı. Riva'da denize girmek yasak mı, Beykoz İstanbul'da denize girme yasağı var mı merak ediliyor.

Beykoz Kaymakamlığı ilçede 6 Ağustos’tan itibaren 5 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu. 

RİVA'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Riva’da yüksek dalga boyları nedeniyle 6-10 Ağustos tarihleri arasında denize girilmesi yasaklandı. 

11 Ağustos Pazar itibarıyla yasak sona ererek vatandaşlar Riva sahillerinde güvenle denize girebilecek.

Riva'da denize girmek yasak mı? Beykoz Kaymakamlığı duyurdu - 1. Resim

BEYKOZ'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Beykoz ilçesinde dalga yüksekliği nedeniyle belirli tarihlerde denize girme yasağı uygulanmıştı. 6 ile 10 Ağustos arasında devam eden yasak, vatandaşların can güvenliği için alınmıştı. Yasak 11 Ağustos itibarıyla kalkacak.

Riva'da denize girmek yasak mı? Beykoz Kaymakamlığı duyurdu - 2. Resim

İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki Beykoz, Sarıyer, Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerinde yüksek dalga nedeniyle geçici süreyle denize girme yasağı uygulanmıştı. Şu an için İstanbul'da denize girmek yasak değil.

Kocaeli Kandıra’da da bazı plajlarda 6-9 Ağustos tarihleri arasında denize girme yasağı vardı. Denize girmenin tehlikeli olduğu bölgelerde yeniden belirli tarihlerde yasak getirilme ihtimali hala bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

