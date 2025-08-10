Riva'da denize girmek yasak mı? Beykoz Kaymakamlığı duyurdu

Beykoz Kaymakamlığı ilçede 6 Ağustos’tan itibaren 5 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

RİVA'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Riva’da yüksek dalga boyları nedeniyle 6-10 Ağustos tarihleri arasında denize girilmesi yasaklandı.

11 Ağustos Pazar itibarıyla yasak sona ererek vatandaşlar Riva sahillerinde güvenle denize girebilecek.

BEYKOZ'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Beykoz ilçesinde dalga yüksekliği nedeniyle belirli tarihlerde denize girme yasağı uygulanmıştı. 6 ile 10 Ağustos arasında devam eden yasak, vatandaşların can güvenliği için alınmıştı. Yasak 11 Ağustos itibarıyla kalkacak.

İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki Beykoz, Sarıyer, Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerinde yüksek dalga nedeniyle geçici süreyle denize girme yasağı uygulanmıştı. Şu an için İstanbul'da denize girmek yasak değil.

Kocaeli Kandıra’da da bazı plajlarda 6-9 Ağustos tarihleri arasında denize girme yasağı vardı. Denize girmenin tehlikeli olduğu bölgelerde yeniden belirli tarihlerde yasak getirilme ihtimali hala bulunuyor.