İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Tekirdağ gibi bölgelerde etkisini artıran meteorolojik riskler artış gösterdi. Peki, Denize girmek yasak mı? Denize girmenin yasak olduğu il ve ilçeler hangileri?

DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında etkili olan şiddetli rüzgar, yüksek dalga boyları ve rip akıntısı riski nedeniyle bazı bölgelerde denize girmek geçici süreyle yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda alınan önlemler kapsamında, can güvenliğini tehlikeye atacak olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilçe ve sahil şeridinde vatandaşların denize girmesine izin verilmiyor.

Bilhassa dalga boylarının zaman zaman 3 metreye kadar yükseldiği bildirilen sahillerde, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

HANGİ İLLERDE VE İLÇELERDE DENİZE GİRMEK YASAK?

Denize girme yasağı İstanbul’un yanı sıra Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Tekirdağ gibi Karadeniz’e kıyısı olan illerde uygulanıyor. Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde artan rip akıntısı tehlikesi nedeniyle sahiller kapatılmıştı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yasağa gidildi. Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde ise 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde denize girilmesi yasaklandı.

Kararların tamamı vatandaşların can güvenliği gözetilerek kaymakamlıklar tarafından alındı. Uygulama sahil güvenlik ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyor.

İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

İstanbul’da Karadeniz kıyılarında yer alan bazı ilçelerde de denize girmek geçici süreyle yasaklandı. Beykoz ilçesi genelinde 10 Ağustos’a kadar denize girişler durduruldu.

Sarıyer’in Kısırkaya Plajı da aynı tarihe kadar kapatıldı. Çatalca ve Eyüpsultan’da yasak 9 Ağustos’a kadar sürerken, Arnavutköy’de yalnızca 7 Ağustos tarihi için geçici yasak uygulandı.

Bununla birlikte Şile’de 29 Haziran’dan bu yana tüm sahillerde denize girilmesi kaymakamlık kararıyla yasaklanmış durumda.

Yetkililer kırmızı bayraklarla belirtilen alanlara girilmemesi konusunda uyarılarını sürdürürken, hava şartlarının normale dönmesinin ardından yasağın kaldırılması planlanıyor.