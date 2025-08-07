Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Denize girmek yasak mı? Denize girmenin yasak olduğu il ve ilçeler

Denize girmek yasak mı? Denize girmenin yasak olduğu il ve ilçeler

Denize girmek yasak mı? Denize girmenin yasak olduğu il ve ilçeler
Yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği Karadeniz kıyılarında, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok bölgede denize girilmesi geçici olarak yasaklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını dikkate alan yetkililer, şiddetli rüzgar, yüksek dalga boyları ve rip akıntısı riski nedeniyle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde güvenlik gerekçesiyle sahilleri kapatma kararı aldı.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Tekirdağ gibi bölgelerde etkisini artıran meteorolojik riskler artış gösterdi. Peki, Denize girmek yasak mı? Denize girmenin yasak olduğu il ve ilçeler hangileri?

Denize girmek yasak mı? Denize girmenin yasak olduğu il ve ilçeler - 1. Resim

DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında etkili olan şiddetli rüzgar, yüksek dalga boyları ve rip akıntısı riski nedeniyle bazı bölgelerde denize girmek geçici süreyle yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda alınan önlemler kapsamında, can güvenliğini tehlikeye atacak olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilçe ve sahil şeridinde vatandaşların denize girmesine izin verilmiyor.

Bilhassa dalga boylarının zaman zaman 3 metreye kadar yükseldiği bildirilen sahillerde, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Denize girmek yasak mı? Denize girmenin yasak olduğu il ve ilçeler - 2. Resim

HANGİ İLLERDE VE İLÇELERDE DENİZE GİRMEK YASAK?

Denize girme yasağı İstanbul’un yanı sıra Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Tekirdağ gibi Karadeniz’e kıyısı olan illerde uygulanıyor. Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde artan rip akıntısı tehlikesi nedeniyle sahiller kapatılmıştı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yasağa gidildi. Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde ise 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde denize girilmesi yasaklandı.

Kararların tamamı vatandaşların can güvenliği gözetilerek kaymakamlıklar tarafından alındı. Uygulama sahil güvenlik ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyor.

Denize girmek yasak mı? Denize girmenin yasak olduğu il ve ilçeler - 3. Resim

İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

İstanbul’da Karadeniz kıyılarında yer alan bazı ilçelerde de denize girmek geçici süreyle yasaklandı. Beykoz ilçesi genelinde 10 Ağustos’a kadar denize girişler durduruldu.

Sarıyer’in Kısırkaya Plajı da aynı tarihe kadar kapatıldı. Çatalca ve Eyüpsultan’da yasak 9 Ağustos’a kadar sürerken, Arnavutköy’de yalnızca 7 Ağustos tarihi için geçici yasak uygulandı.

Denize girmek yasak mı? Denize girmenin yasak olduğu il ve ilçeler - 4. Resim

Bununla birlikte Şile’de 29 Haziran’dan bu yana tüm sahillerde denize girilmesi kaymakamlık kararıyla yasaklanmış durumda.

Yetkililer kırmızı bayraklarla belirtilen alanlara girilmemesi konusunda uyarılarını sürdürürken, hava şartlarının normale dönmesinin ardından yasağın kaldırılması planlanıyor.

Fiyatıyla da tadıyla da zirvede! Kilosu 12 lira… Satışından memnun kaldı, tekrar tekrar ekti
