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Şile'de denize girmek yasak mı? Kaymakamlık duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şile&#039;de denize girmek yasak mı? Kaymakamlık duyurdu
Şile, Yasak, Dalga, Rip Akıntısı, Hava Durumu, Meteoroloji, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şile’de yoğun dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle zaman zaman denize girmek yasaklanıyor Meteoroloji’nin fırtına ve yüksek dalga uyarıları sonrası Şile Kaymakamlığı açıklama yaptı. 6 Ağustos Çarşamba günü Şile'de denize girilip girilmeyeceği merak ediilyor.

Şile'de denize girmek yasak mı? İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki popüler tatil bölgesi Şile’de, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize giriş yasakları sıkça gündeme geliyor. 

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Şile Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava ve deniz raporlarına dayanarak, ilçede sık sık denize giriş yasakları uyguluyor. 31 Temmuz ve 1 Ağustos 2025 tarihlerinde, yüksek dalga boyu ve rip akıntısı riski nedeniyle tüm Şile sahillerinde denize girmek yasaklanmıştı. 

Kaymakamlığın yaptığı son açıklamalara göre Şile'de 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü denize girişler yasaklandı.

Şile'de denize girmek yasak mı? Kaymakamlık duyurdu - 1. Resim

6 AĞUSTOS ŞİLE'DE DENİZE GİRİLİYOR MU?

 Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü ilçedeki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Şile'de denize girmek yasak mı? Kaymakamlık duyurdu - 2. Resim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 4-7 kuvvetinde esmesi ve dalga boyunun yer yer 3 metreye ulaşması bekleniyor. Hava koşulları, rip akıntısı riskini artırarak denize girmeyi son derece tehlikeli hale getiriyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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