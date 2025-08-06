Şile'de denize girmek yasak mı? Kaymakamlık duyurdu

Şile'de denize girmek yasak mı? İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki popüler tatil bölgesi Şile’de, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize giriş yasakları sıkça gündeme geliyor.

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Şile Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava ve deniz raporlarına dayanarak, ilçede sık sık denize giriş yasakları uyguluyor. 31 Temmuz ve 1 Ağustos 2025 tarihlerinde, yüksek dalga boyu ve rip akıntısı riski nedeniyle tüm Şile sahillerinde denize girmek yasaklanmıştı.

Kaymakamlığın yaptığı son açıklamalara göre Şile'de 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü denize girişler yasaklandı.

6 AĞUSTOS ŞİLE'DE DENİZE GİRİLİYOR MU?

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü ilçedeki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 4-7 kuvvetinde esmesi ve dalga boyunun yer yer 3 metreye ulaşması bekleniyor. Hava koşulları, rip akıntısı riskini artırarak denize girmeyi son derece tehlikeli hale getiriyor.