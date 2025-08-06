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Denize atlayıp boynunu kırmıştı! 18 gün sonra acı haber geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Denize atlayıp boynunu kırmıştı! 18 gün sonra acı haber geldi
Muğla, Bodrum, Dağcı, Kalp Krizi, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize atladığı sırada boynu kırılan gönüllü itfaiyeci ve profesyonel dağcı Naim Sıdra (36), tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.

17 Temmuz'da Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde profesyonel dağcılık yapan ve aynı zamanda gönüllü olarak itfaiye ekiplerine destek veren Naim Sıdra, arkadaşlarıyla birlikte sahilde vakit geçirdiği sırada denize atladı.

Atlayış sırasında boynunu sert zemine çarparak ağır yaralanan Sıdra için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sıdra, Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

18 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Durumunun ciddiyeti nedeniyle ambulansla İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edilen Sıdra, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen genç adam, kazadan 18 gün sonra hayatını kaybetti. Sıdra'nın vefat haberi ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü oluşturdu.

Naim Sıdra'nın, memleketi Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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