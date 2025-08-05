Bodrum'da bıçaklı kavga: 1 kişi can verdi, yaralılar var
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay yerinden kaçan 1 şahıs ise yaralı olarak yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde Kenan K. ile Güven K. ve kardeşi Erman K, arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan K, bıçakla Erman K'yi kalbi, Güven K'yi de sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Erman K, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
KAÇAN ŞÜPHELİ YARALI OLARAK YAKALANDI
Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yaralı yakaladı. Tedavisi için hastaneye kaldırılan Kenan K'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir