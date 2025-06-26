Üniversitelerde köklü değişim başlıyor! Artık 'ustalar' da derse girecek, işte yeni dönemin şifreleri

Üniversitelere yapay zekâ, tarım ve sağlıkta dijitalleşmeyi önceleyen yeni programlar açılacak. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için de anlaşma imzalandı. Meslek yüksekokullarının eğitim süreçleri yerel iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek.

MAHMUT ÖZAY -Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), üniversiteleri çağın ihtiyaçlarına göre revize ediyor. YÖK, gelecek eğitim dönemine yönelik iki önemli düzenlemeyi hayata geçiriyor.

1- TERCİH KILAVUZUNA REVİZE

Türkiye’nin insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için geleceğin mesleklerine odaklanan yeni programlar bu yıl üniversitelerde açılacak. Geçen yıl açılan yapay zekâ temelli programların ise 2025’te çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Lisans düzeyinde “Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi” bölümü, ön lisansta ise “Yenilenebilir Enerji Teknikerliği”, “Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği”, “Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği”, “Akıllı Altyapılar Teknikerliği”, “Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği”, “Karbon Yönetimi Teknikerliği”, “Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği”, “Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği” programları, ilk defa bu yıl öğrencilerle buluşacak. Sağlıkta dijital teknolojilere dayalı “Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği”, “Tele-Sağlık Teknikerliği” ve “Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği” programları bu yıl ilk kez adayların tercihine sunulacak, ayrıca dijital teknolojilere yönelik “Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi” ön lisans programı da pek çok üniversitede açılacak.

YÖK Başkanı Erol Özvar, geçen yıl 20 üniversitede yapay zekâ temelli 17 farklı program açıldığını anımsatarak, bu alanda program sunan üniversite sayısını 80’in üzerine çıkaracaklarını aktardı. Özvar “Ülkemizin ihtiyaçları çerçevesinde geleceğin meslekleri ve istihdama duyarlı programlara yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yapay zekâ, tarım ve sağlıkta dijitalleşmeyi önceleyen yeni programları üniversitelerimize kazandırıyoruz. Bunun yanı sıra çevre ve yeşil ekonomi mutabakat üzerine geliştirdiğimiz yeni ön lisans programlarını da ilk defa bu sene açacağız. Bilhassa adaylarımızın yeni açtığımız programları yakından takip etmelerini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

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2- MYO’LARDA YENİ DÖNEM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve YÖK, “Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü” imzaladı.