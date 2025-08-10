48 yıllık aşk, 10 yıllık felce rağmen dimdik ayakta: ‘Yine dünyaya gelsem onunla evlenirim’”

Kayseri’de yaşayan 70 yaşındaki Ali İhsan Kılıçer, 10 yıl önce felç geçiren ve yatalak kalan eşi Sabiha Kılıçer’e sevgi ve sabırla bakıyor. Konuşamayan eşine gözleriyle iletişim kuran Kılıçer, onun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak hayatını adeta yeniden şekillendirdi.

"ÖLENE KADAR ONA BAKACAĞIM"

48 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ve 2 çocuk büyüten Ali İhsan-Sabiha Kılıçer çiftinin hayatı 10 yıl bir anda değişti.

2015 yılında Sabiha Kılıçer'in geçirdiği beyin kanaması sonucu felç kaldı. Kılıçer, zamanla konuşma, yürüme ve hareket kabiliyetini kaybeden eşine evde bakmaya başladı. İlerleyen yaşının zorluklarına aldırmayan ve eşine duyduğu sevgiyle hareket eden Kılıçer, gözleriyle anlaştığı hayat arkadaşına adeta bebek gibi bakıyor.

Hayatında birçok şeyin değiştiğini söyleyen Ali İhsan Kılıçer, hareket kabiliyetinin tamamen yitiren, bedeninde tek gözleri hareket eden, yatağa bağımlı eşini mama ve su torbalarıyla beslediğini ifade etti. Kılıçer, konuşamayan "aşkını" gözleriyle kurduğu iletişimle hayatta tuttuğunu belirtti.

Biri yurt dışında yaşayan, diğeri öğretmen 2 kızının fırsat buldukça kendisine destek verdiğini anlatan Kılıçer, ölene kadar hayat arkadaşına bakacağını kaydetti.

"YENİDEN DÜNYAYA GELSEM YİNE ONUNLA EVLENİRİM"

Kılıçer, vefanın ve kadere olan inancının kendisini ayakta tuttuğunu belirterek, “Sağlık oldukça eşime bakmaktan asla geri durmam. Onun varlığı hayatımın en değerli gerçeği. Yeniden dünyaya gelsem, aynı sevgiyle yine onunla evlenirim” dedi.

Eşine olan sevgisini anlatan Kılıçer, “Onunla oturup sohbet ederim, duygularımı paylaşırım. Ona ne kadar değer verdiğimi, ‘Sen benim için biriciksin’ derim. Kendi kendine ‘Yük oluyorum’ diye düşünmesin, çünkü bu benim görevim. O da beni anlarsa, her şeyi hissediyor. Bazen kitap okurum, güzel şeyler anlatırım. Ne yazık ki ağrılarını ifade edemiyor, eli hareket etmediği için derdini gösteremiyor. Karnı ağrıyorsa ‘göz kırp’ diyerek anlaşıyoruz. Bize sıkça ‘Nasıl anlaşıyorsunuz?’ diye soruyorlar; biz gözlerimizle iletişim kuruyoruz. Onun sıkıntılarını hissediyorum, o da beni gözleriyle ifade ediyor. Bu yüzden zorluk yaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kılıçer ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Yaşlı Destek Sistemi ekiplerinin evlerini düzenli olarak ziyaret edip, eşinin bakımında kendisine yardımcı olduğunu ve destek sunduğunu dile getirdi.