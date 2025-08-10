Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 48 yıllık aşk, 10 yıllık felce rağmen dimdik ayakta: ‘Yine dünyaya gelsem onunla evlenirim’”

48 yıllık aşk, 10 yıllık felce rağmen dimdik ayakta: ‘Yine dünyaya gelsem onunla evlenirim’”

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
48 yıllık aşk, 10 yıllık felce rağmen dimdik ayakta: ‘Yine dünyaya gelsem onunla evlenirim’”
Sevgi, Felç, Yatalak, Yaşlılık, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kayseri’de 10 yıl önce geçirdiği felç sonucu yatalak kalan Sabiha Kılıçer’e eşi Ali İhsan Kılıçer gözü gibi bakıyor. Konuşamayan ve hareket edemeyen eşinin her ihtiyacını karşılayan Kılıçer, aralarındaki iletişimi yalnızca göz temasıyla sürdürüyor. Kılıçer “Yine dünyaya gelsem onunla evlenirim” sözleriyle eşine olan bağlılığını dile getiriyor.

Kayseri’de yaşayan 70 yaşındaki Ali İhsan Kılıçer, 10 yıl önce felç geçiren ve yatalak kalan eşi Sabiha Kılıçer’e sevgi ve sabırla bakıyor. Konuşamayan eşine gözleriyle iletişim kuran Kılıçer, onun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak hayatını adeta yeniden şekillendirdi.

48 yıllık aşk, 10 yıllık felce rağmen dimdik ayakta: ‘Yine dünyaya gelsem onunla evlenirim’” - 1. Resim

"ÖLENE KADAR ONA BAKACAĞIM"

48 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ve 2 çocuk büyüten Ali İhsan-Sabiha Kılıçer çiftinin hayatı 10 yıl bir anda değişti.

2015 yılında Sabiha Kılıçer'in geçirdiği beyin kanaması sonucu felç kaldı. Kılıçer, zamanla konuşma, yürüme ve hareket kabiliyetini kaybeden eşine evde bakmaya başladı. İlerleyen yaşının zorluklarına aldırmayan ve eşine duyduğu sevgiyle hareket eden Kılıçer, gözleriyle anlaştığı hayat arkadaşına adeta bebek gibi bakıyor.

48 yıllık aşk, 10 yıllık felce rağmen dimdik ayakta: ‘Yine dünyaya gelsem onunla evlenirim’” - 2. Resim

Hayatında birçok şeyin değiştiğini söyleyen Ali İhsan Kılıçer, hareket kabiliyetinin tamamen yitiren, bedeninde tek gözleri hareket eden, yatağa bağımlı eşini mama ve su torbalarıyla beslediğini ifade etti. Kılıçer, konuşamayan "aşkını" gözleriyle kurduğu iletişimle hayatta tuttuğunu belirtti.

48 yıllık aşk, 10 yıllık felce rağmen dimdik ayakta: ‘Yine dünyaya gelsem onunla evlenirim’” - 3. Resim

Biri yurt dışında yaşayan, diğeri öğretmen 2 kızının fırsat buldukça kendisine destek verdiğini anlatan Kılıçer, ölene kadar hayat arkadaşına bakacağını kaydetti.

48 yıllık aşk, 10 yıllık felce rağmen dimdik ayakta: ‘Yine dünyaya gelsem onunla evlenirim’” - 4. Resim

"YENİDEN DÜNYAYA GELSEM YİNE ONUNLA EVLENİRİM"

Kılıçer, vefanın ve kadere olan inancının kendisini ayakta tuttuğunu belirterek, “Sağlık oldukça eşime bakmaktan asla geri durmam. Onun varlığı hayatımın en değerli gerçeği. Yeniden dünyaya gelsem, aynı sevgiyle yine onunla evlenirim” dedi.

48 yıllık aşk, 10 yıllık felce rağmen dimdik ayakta: ‘Yine dünyaya gelsem onunla evlenirim’” - 5. Resim

Eşine olan sevgisini anlatan Kılıçer, “Onunla oturup sohbet ederim, duygularımı paylaşırım. Ona ne kadar değer verdiğimi, ‘Sen benim için biriciksin’ derim. Kendi kendine ‘Yük oluyorum’ diye düşünmesin, çünkü bu benim görevim. O da beni anlarsa, her şeyi hissediyor. Bazen kitap okurum, güzel şeyler anlatırım. Ne yazık ki ağrılarını ifade edemiyor, eli hareket etmediği için derdini gösteremiyor. Karnı ağrıyorsa ‘göz kırp’ diyerek anlaşıyoruz. Bize sıkça ‘Nasıl anlaşıyorsunuz?’ diye soruyorlar; biz gözlerimizle iletişim kuruyoruz. Onun sıkıntılarını hissediyorum, o da beni gözleriyle ifade ediyor. Bu yüzden zorluk yaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

48 yıllık aşk, 10 yıllık felce rağmen dimdik ayakta: ‘Yine dünyaya gelsem onunla evlenirim’” - 6. Resim

Kılıçer ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Yaşlı Destek Sistemi ekiplerinin evlerini düzenli olarak ziyaret edip, eşinin bakımında kendisine yardımcı olduğunu ve destek sunduğunu dile getirdi.

48 yıllık aşk, 10 yıllık felce rağmen dimdik ayakta: ‘Yine dünyaya gelsem onunla evlenirim’” - 7. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Passolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi 2025Astrolog Nuray Sayarı ikinci kez evleniyor! İşte müstakbel eşi..
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bitki dünyasının kanseri! Onun yüzünden 4 bin 100 dekar alandaki fındık ağaçları söküldü... 13 milyon TL'ye mal oldu - YaşamOna "kanser" diyorlar! 13 milyon TL'ye mal oldu'Yetişmez' diyenleri utandırdı! 1 günde 14 ton hasat, Kütahya'dan İstanbul ve Ankara'ya gönderiliyor - Yaşam'Yapamazsın' diyenler şimdi utanıyor!Evi terk eden yandı, Yargıtay tam kusurlu saydı! - YaşamKavga eden çiftler bu habere dikkat!Evlenecek gençlere indirim desteğinde rekor: 39 ulusal, 1.098 yerel firma indirim sunuyor - YaşamEvlenecek gençlere indirim desteğinde rekor"Mükemmeliyet Ödülü" almıştı! Nemrut Kalderası'nı kolluk kuvvetleri koruyor - Yaşam"Mükemmeliyet Ödülü" almıştı! Özel korunuyorKadınların zorlu mesaisi başladı! 40 derece sıcakta hasat ediliyor, salçası çok güzel oluyor - Yaşam40 derece sıcakta hasat ediliyor, salçası çok güzel oluyor
Sonraki Haber Yükleniyor...